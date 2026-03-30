Ferrol

Un total de 23 auxiliares administrativas toman posesión en el Concello

“Seguimos avanzando no noso obxectivo de reorganización interna”, dijo Rey

Redacción
30/03/2026 22:55
Toma posesión auxiliares administrativos
Toma de posesión de las auxiliares administrativas este lunes
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, presidió este lunes la toma de posesión de 23 auxiliares administrativos, de los que 20 son mujeres. “Trátase”, apuntó, “da maior incorporación en moitos anos”.

El nuevo personal se repartirá en diferentes áreas, como Contabilidade; Turismo, Patrimonio Histórico e Desenvolvemento Local; Política Social; Fomento, Emprego e Promoción Económica; Muller e Familia; Prevención de Riscos Laborais; Obras; Medio Ambiente, Seguridade; Licenzas; Asesoría Xurídica; y Estatística e Novas Tecnoloxías.

El regidor, que estuvo acompañado de los ediles Susana Sanjurjo y Javier Díaz, afirmó que con las nuevas incorporaciones “seguimos avanzando noso obxectivo da reorganización interna” para poder “mellorar a prestación do servizo público do día a día dos veciños e veciñas, incorporando persoal en servizos clave”, así como para optimizar la “organización diaria do traballador municipal, aclarando as súas competencias e responsabilidades, evitando duplicidades e solapamentos de funcións, axilizando os procedementos administrativos e favorecendo unha xestión máis eficiente, coordinada e transparente dos recursos públicos”.

El ejecutivo local prevé convocar “de maneira inmediata ata catro Ofertas Públicas de Emprego”. En ese sentido, la aprobación de la primera en febrero permite “anticiparnos e reforzar e ampliar o cadro de persoal municipal”. La OPE incluye 24 plazas de nuevo ingreso y un total de 69 de promoción interna

Te puede interesar

Toma posesión auxiliares administrativos

Un total de 23 auxiliares administrativas toman posesión en el Concello
Redacción
Feira do Marisco e cantos de Taberna

La Festa do Marisco acoge este martes una exhibición canina
Redacción
Comisarías Europeas

Agentes de la Policía alemana e italiana trabajan en Ferrol durante la Semana Santa
Redacción
Catabois visita a las obras del parque canino

El PSOE afirma que Rey oculta la prórroga de las obras del parque de Catabois
Redacción