Nueva maquinaria para los servicios de esterilización y Anatomía Patolóxica del Área Sanitaria

En la imagen, el laboratorio de microbiología del CHUF Cedida

El Área Sanitaria de Ferrol incorpora nueva tecnología a la Unidad de Esterilización y al Servizo de Anatomía Patolóxica del Complexo Hospitalario Universitario. El Portal de Contratos Públicos de Galicia publicaba estos días la formalización del contrato de la administración sanitaria local para el arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de diverso equipamiento como: dos lavadoras agarro-desinfectadoras y un autoclave esterilizador a vapor, con destino a la Unidad de Esterilización; y, además, un procesador de tejidos para Anatomía Patolóxica del CHUF.

Desde la Xerencia destacan al respecto de esta nueva contratación que, tanto las lavadoras como el esterilizador, tienen mayor capacidad y los ciclos son más rápidos que los de las máquinas que van a sustituir. Además de la renovación, se suma también una nueva lavadora.

La inversión final de esta contratación asciende a 380.185 euros con el IVA incluido.

En esta circunscripción médica se realizan más de 43.000 biopsias, citologías y necropsias cada año

El contrato incluye cuestiones como transporte, entrega, instalación, puesta en marcha, formación del personal, así como el mantenimiento del equipo durante la vigencia del contrato y en las condiciones que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.

En el campo de la esterilización, el denominado autoclave es un aparato que esteriliza por vapor el material médico-quirúrgico del Área. Puede hacerlo a dos temperaturas, según los materiales, ya sea a 121 o 134 grados. El contrato permitirá cambiar un esterilizador de vapor por uno que tenga mayor capacidad. Asimismo, la referida unidad cuenta con un esterilizador de plasma de peróxido de hidrógeno para el material denominado termolábil, que no soporta alta temperatura.

Más lavados

En lo relativo a las lavadoras, se va a sustituir una por otra nueva, y, además se incorpora una unidad más, lo que supondrá “incrementar tanto la capacidad, como aumentar igualmente la cantidad de lavados, ya que cada vez se producen más intervenciones”, como explican desde la referida área asistencial. Por otra parte, las nuevas lavadoras son más versátiles y ofrecen mayores opciones de lavado que las anteriores, como añaden.

El Área trabaja con alrededor de 139.000 paquetes esterilizados y se hacen más de 6.500 ciclos de desinfección

Desde la Xerencia explican que para dar cuenta del “enorme volumen” que se maneja en los referidos servicios, en un año se trabajaron alrededor de 139.000 paquetes esterilizados de material quirúrgico, y se hacen más de 6.500 ciclos de esterilización.

Asimismo, el último de los aparatos objeto de esta licitación, que es el procesador de tejidos, sustituye a uno ya existente en el Servizo de Anatomía Patolóxica, un sistema central que también está a disposición de toda el área médica, es decir, tanto del Complexo Hospitalario Universitario como de los centros de salud de las comarcas del Área.

La citada máquina se ocupa del estudio “de biopsias e citoloxías”, y de todas las piezas quirúrgicas que se extirpan, además de la realización de autopsias. Por medio de este procesador se ejecutan más de 43.000 acciones anuales entre biopsias, citoloxías y necropsias.