Locura por las gafas para poder ver el eclipse de sol de agosto, que se agotan repetidamente las ópticas ferrolanas

Uno de los modelos que recomienda el Colexio Profesional de Ópticos e Optometristas de Galicia Cedida

El próximo 12 de agosto Ferrol será uno de esos privilegiados puntos del planeta en los que se podrá ver, con muy buena visión, salvo que esté nublado, el eclipse solar, un fenómeno que hace casi treinta años que se no se produce.

A estas alturas es obvio que nadie quiere perderse este espectáculo que ofrece la naturaleza, de hecho, como se publicó tiempo atrás en estas páginas, prácticamente no hay habitaciones de hotel para esa jornada y lo que queda ha quintuplicado su precio.

Para ver el eclipse solar es necesario disponer de gafas adecuadas y debidamente certificadas, para que el fenómeno no dañe los ojos de quien esté mirando directamente. Por esta razón, las ópticas de la ciudad agotan unidades al poco de recibirlas y son un reclamo muy efectivo en cualquier escaparate en el que se exhiban, como explican desde Begoña Lorenzo.

El Colexio Oficial de Ópticos e Optometristas de Galicia recomienda el uso de estos elementos de protección debidamente homologados y desaconsejan utilizar –salvo que dispongan de filtros preparados para ello– cámaras de fotos, telescopios, prismáticos o filtros caseros (gafas de sol, cristales ahumados, radiografías, reflejos en el agua) para ver el acontecimiento astronómico, y recuerdan también la importancia de realizar una observación segura y no mirar directamente al sol durante el fenómeno.

Desde el ente colegial se explica además que al producirse el eclipse sobre las 20.30 horas de la noche, y en pleno mes de agosto, aumentará el riesgo para la salud de los ojos al estar el sol más bajo a esa hora y en esa época del año.

También precisan desde el Colegio que “observar el sol siempre entraña riesgos, por la gran cantidad de radiación que emite, pudiendo dañar la retina”. Para evitar cualquier accidente recomiendan que conviene realizar una observación indirecta –proyectando su imagen sobre una cartulina, pantalla pared, o techo–, en caso de no contar con dispositivos de protección adecuados, es decir, con la certificación ISO 12312-2 de 2015, que debe ir acompañada por el símbolo CE.

En cuanto a las gafas homologadas, se venden en ópticas, farmacias y diferentes espacios como Decatlhon, donde se ofertan cinco unidades a 13,90 euros, con un coste por unidad de 2,78. También Media Markt vende estas protecciones en kits de tres piezas (8,90); cinco (13,90); 10 (24,90); 25 (59 euros) o 100 unidades (189 euros).

Además, también existen numerosas alternativas de compra online en el mercado, pero en estos casos hay que prestar mucha atención a que se trate de ejemplares debidamente homologados, y no dejarse llevar por “falsas gangas”, como explican desde el Colegio de Ópticos