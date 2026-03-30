La obra de Opaí Teatro sobre el 10 de marzo consigue premio en los European Amateur Theatre Awards 2026

Función por el 50 aniversario del 10 de marzo, en el Torrente Ballester de Ferrol Emilio Cortizas

Los European Amateur Theatre Awards-Gil Vicente, que celebraron su gala de entrega de galardones el pasado fin de semana en Barcelos, Portugal, reconocieron con sus tres principales premios a compañías de Nápoles, Cataluña y Galicia, esta última con sede en el barrio ferrolano de Canido. Se trata de Opaí Teatro, una agrupación que resultó ganadora del certamen con ‘De marzo a marzo’, en la categoría de Mejor Proyecto Artístico, una obra que gira alrededor de los sucesos que dieron origen al Día da Clase Obreira.

‘De marzo a marzo’, dirigida por Cristina Mariño, se ambienta 50 años después del fatídico día 10 de 1972 en Ferrol, a partir de que un joven debe realizar un trabajo sobre la fecha. Así, se empieza un diálogo constante entre pasado y presente, de manera que se retratan tanto los cambios ocurridos desde entonces como los aspectos que parecen no cambiar nunca.

Para la creación de esta pieza, a raíz de la propuesta de la organización del 50 aniversario del 10 de marzo, la compañía tuvo que recurrir a documentos de época, investigaciones, biografías y sobre todo, entrevistas personales a más de 30 testigos.