La nueva Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón se construirá en el Sánchez Aguilera

Rey Varela, este lunes en la presentación del anuncio 'Toque Ferrol' Daniel Alexandre

Los trámites para la cesión de una parcela del Sánchez Aguilera para que el Ministerio del Interior construya la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad están muy avanzados. Así lo ha dicho el alcalde, José Manuel Rey Varela, en la comparecencia de este lunes, unas horas antes de la convocatoria del PSdeG provincial en el Parador, centrada en ese mismo tema y con la presencia del delegado del Gobierno, Pedro Blanco; del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; y del portavoz del grupo municipal, Ángel Mato.

El alcalde aseguró que el proceso "foi intenso" pero "satisfactorio para as dúas partes" por "ter atopado este punto de encontro en temas estratéxicos da cidade como é a construción da nova comisaría". "Se non se fixo público por parte do Concello", añadió, "é porque nós, cando estamos traballando con outra administración o que prima é que se consiga o obxectivo final: que sexa bo para a cidade".

En ese sentido, el regidor incidió en que "estamos ultimando os trámites administrativos" y avanzó que "proximamente" habrá una presentación "á que esperamos que poida vir o ministro", Fernando Grande-Marlaska.

Sobre la compatibilidad de este trámite con el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera, que está actualmente en la fase de aprobación definitiva, Rey Varela explicó que, "tal como me trasladou o ministro na última comunicación, a cesión pode ser previa a calquera modificación de carácter urbanístico. É dicir, tan pronto como estea pechada a cesión, o Goberno central pode iniciar a licitación para a redacción do proxecto". Este traspaso, finalizó el alcalde, no tiene ninguna contrapartida.