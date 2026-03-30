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Ferrol

La Festa do Marisco acoge este martes una exhibición canina

Será a las 12.00 y la protagoniza la unidad cinológica del Tercio Norte

Redacción
30/03/2026 22:55
Feira do Marisco e cantos de Taberna
Feira do Marisco e cantos de Taberna
Daniel Alexandre
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Entre otras propuestas para el público familiar, la Festa do Marisco de Ferrol, que va ya por la cuarta edición, organiza para las 12.00 horas de este martes en la carpa de actividades de los Jardines de la Ranita una actividad muy especial que, según explica el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Gustavo Chacartegui, tiene mucho éxito entre los más pequeños de la casa. Se trata de la exhibición canina de la unidad cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina. El público podrá conocer las habilidades de este grupo que trabaja en operaciones muy diversas, sobre todo de rescate, pero no solo, gracias a su riguroso adiestramiento.

Tras la demostración, abrirá la cocina de la Festa do Marisco en la otra carpa, la gastronómica, con la oferta de estos días: almeja, navaja, pulpo, percebe, mejillón, volandeira y también empanada y, de postre, tarta de Santiago. 

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