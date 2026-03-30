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Ferrol

Ferrol volverá a contar este año con un tapiz de los alfombristas de Ponteareas

El año pasado también confeccionaron uno a pesar de la lluvia y el viento

Redacción
30/03/2026 12:43
La alfombra del pasado año quedó deslucida por la lluvia
La alfombra del pasado año quedó deslucida por la lluvia
Cedida
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El Domingo de Resurrección Ferrol volverá a contar con un tapiz elaborado por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, un colectivo de expertos de esta villa pontevedresa en la que esta tradición pasa de generación en generación y cuenta con la denominación de Interés Turístico Internacional.

El año pasado estuvieron por primera vez en la ciudad para elaborar una alfombra que pisaría el Resucitado, pero la copiosa lluvia que cayó en la última jornada de la Semana Santa ferrolana deslució pronto la preciosa obra que ejecutaron "conta viento y marea". 

Será de nuevo el Domingo de Resurrección cuando desplieguen su destreza para la procesión del 'Gozoso Encuentro'. La alfombra tendrá un diámetro de ocho metros y una superficie de unos 50 metros cuadrados, elaborada con materiales naturales como tuya, eucalipto, pétalos deshidratados de pampullo y unos 2.000 claveles.

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Además, explican que para el trazado del diseño de utilizarán rodajas de corazón de maíz y cañas de bambú. Lo hará un equipo formado por 21 alfombristas que comenzará a trabajar ya en la madrugada el domingo, desde las 6.00 horas, con la idea de que el tapiz esté listo para el paso de la procesión, que llega a la plaza de Armas en torno a las 13.00 horas.

"La presencia de la asociación en Ferrol permite trasladar a la ciudad la experiencia y el prestigio de Ponteareas, localidad reconocida internacionalmente por la celebración del Corpus Christi de Ponteareas, una de las principales manifestaciones del arte efímero floral en España", explican desde el colectivo, que cuentan con el respaldo del Concello de Ferrol y la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ferrolana.

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