Ferrol será el primer destino del ciclo de piano a cuatro manos por la provincia de A Coruña

Los catedráticos del Conservatorio Superior de A Coruña, Javier Ares y Jorge Briones, a los lados de la diputada de Cultura, Natividade González Cedida

El Dúo Scaramouche, integrado por los catedráticos del Conservatorio Superior de A Coruña Javier Ares Espiño y Jorge Briones Martínez, será el protagonista del ciclo de conciertos que organiza la Diputación bajo el título de ‘Marcial del Adalid. Piano a 4 mans’, con motivo del bicentenario del compositor coruñés (1826-1881). La primera parada de esta ruta será el teatro Jofre de Ferrol, el viernes 10 de abril, y la actuación se replicará en As Pontes y Ortigueira.

Los dos músicos presentaron este mismo lunes la propuesta junto a la diputada de Cultura, Natividade González, que recordó que el compositor que se dará a conocer en estos conciertos es “unha das figuras máis importantes da música galega no século XIX e un referente fundamental do noso rexurdimento cultural”.

Así pues, al mismo tiempo que se rinde homenaje a Marcial del Adalid, se trata de acercar a la ciudadanía su obra, incluyendo piezas como ‘Andantino’, ‘Minuetto’ y ‘Trio’, la ‘Marcha fúnebre Op. 3’ y dos sonatas completas para piano a cuatro manos, entre otros ejemplos del repertorio, elaborado con el fin de ofrecer una visión representativa de sus creaciones.

“Unha oportunidade única para volver a ollada cara a súa obra, redescubrila e situala no lugar que merece”. De esta manera describió los distintos encuentros de este ciclo Javier Ares, que también quiso expresar su agradecimiento a la institución provincial por “o seu apoio á cultura e especialmente a súa aposta por proxectos que teñen por obxectivo a recuperación e difusión do noso patrimonio musical”. Por su parte, su compañero Jorge Briones hizo hincapié en que “este proxecto forma parte de algo moi especial para nós”.

Otras comarcas

Entre las cinco localizaciones previstas para el ciclo ‘Marcial del Adalid. Piano a 4 mans’, tres de ellas se sitúan en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Dejando a un lado el primer caso, la segunda parada se realizará en el Conservatorio Profesional de As Pontes, el lunes 27 de abril, a las 19.00 horas. Además, después de pasar por Betanzos y antes de Vimianzo, el concierto llegará al Teatro da Beneficencia de Ortigueira, el día 13 de junio, a las 20.30.