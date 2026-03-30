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Ferrol

El PSOE afirma que Rey oculta la prórroga de las obras del parque de Catabois

La obra se extenderá hasta finales de agosto, denuncia el concejal Julián Reina

Redacción
30/03/2026 22:39
Catabois visita a las obras del parque canino
Las obras de Catabois, a finales del año pasado
Daniel Alexandre
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El concejal del grupo municipal socialista Julián Reina acusó este lunes al alcalde, José Manuel Rey, de “ocultar” desde hace semanas la prórroga de tres meses en las obras del parque de Catabois, en la parcela del antiguo campo de tiro.

El edil asegura que el ejecutivo local practica una “política de escapismo e propaganda”, como probaría, sostiene, que no informe de la extensión del plazo hasta finales de agosto mientras “prefire convocar aos medios para presentar o enésimo vídeo publicitario”.

“Hoxe”, aseguró, “o señor Rey Varela volveu citar á prensa para vender fume mentres leva unha semana ocultando que os traballos van sufrir un retraso de 90 días naturais”, una prueba, dice Julián Reina, “de que este goberno está máis preocupado pola estética e os likes nas redes sociais que pola transparencia cos vecinos e as veciñas”.

En ese sentido, Reina incidió en que desde que se firmó la prórroga el gobierno local “enviou 16 comunicados de prensa”. “Utiliza os recursos municipais”, prosiguió el concejal socialista, “para a súa estratexia de autobombo mentres agocha debaixo da alfombra calquera dato que poida empeañar o seu relato de eficacia ficticia”.

“É un problema de falta de honestidade política”, concluyó el exresponsable de Urbanismo, e Ferrol merece un alcalde que informe da realidade das obras, non un que só aparece en vídeos de deseño mentres a xestión real está paralizada”. 

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