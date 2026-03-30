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Ferrol

El Jueves Santo y el sábado no funcionará el servicio de recogida de basura en Ferrol

Se ampliará el barrido y limpieza de las calles estos días

Redacción
30/03/2026 22:35
La renta ferrolana aventajó en un 2,88% a la media comarcal
Operarios de Urbaser limpiando las calles
Daniel Alexandre
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Con motivo de la celebración de la Semana Santa en Ferrol y dada la masiva afluencia de visitantes durante estas fechas, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en el municipio, Urbaser, redoblará esfuerzos de limpieza.

La medida afectará, como viene siendo habitual, especialmente al barrio de A Magdalena donde, por una parte, se celebra la inmensa mayoría de las procesiones de estos días, y, por otra, es la zona de “marcha” para jóvenes, por lo que también habrá más salidas nocturnas por estas calles.

Se realizarán servicios extraordinarios de barrido y limpieza, pero también habrá dos jornadas en las que no se recogerá la basura y no se vaciarán, por tanto, los contenedores. Estos son la noche del Jueves Santo y la del sábado, por lo que se ruega a la ciudadanía que durante esas dos jornadas no se depositen residuos en los colectores para evitar olores y acumulación de desperdicios.

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