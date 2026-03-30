El Cuartelillo de Marinería se demolerá “en semanas”, dice Pedro Blanco

Pedro Blanco, este lunes en el Parador Daniel Alexandre

El proyecto para levantar más de una veintena de viviendas en lo que hoy es el Cuartelillo de Marinería, en la calle María, avanza más rápido de lo previsto y, según avanzó este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, “nas próximas semanas” se iniciará la demolición.

Como se recordará, hace mes y medio, el ente gubernamental Casa47 firmó con Proyfe el contrato para la redacción de los trabajos de demolición.

“Pola emerxencia habitacional que estamos a vivir, necesitamos construír vivenda pública, sen descartar ningunha opción”, en referencia a la parcela del Sánchez Aguilera. “O Goberno de España está a ser consecuente e cooperador en todo o que ten que ver coa cidade e a comarca”, sostuvo.

El exalcalde y portavoz socialista en el Concello, Ángel Mato, abundó en este asunto cuando le afeó a Rey Varela que, en materia de vivienda, “non se pode facer o mesmo que se fixo co Bertón, que leva urbanizado desde 2011 e que non se empezou a construír vivenda de promoción autonómica ata 14 anos despois” y que “os primeiros proxectos foron aquelas que deixou preparado o bipartito cando era Emilio Pérez Touriño presidente da Xunta”.

“Este último Plan Vivenda do Goberno central”, recordó Pedro Blanco, “multiplica por sete os orzamentos destinados a construír vivendas, malia ser unha competencia autonómica”.

Por último, el portavoz socialista se refirió al programa Rexurbe y a la “lentitude” con la que se está desarrollando, con “23 edificios nos que aínda non se actuou e só dous rematados”.

Por otra parte, Ángel Mato reiteró que “non renunciamos” a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda levantar vivienda pública en el acuartelamiento del Sánchez Aguilera, cuyo plan de urbanización –aún no aprobado de manera definitiva– calificó de “obsoleto e máis propio dos anos 60 e 70 do século pasado”. “O que tiña que ser unha prioridade”, añadió, “non o foi en tres anos para este goberno de Rey Varela, por desgraza”.