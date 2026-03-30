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Video Toque Ferrol
Ferrol

El Concello presenta la campaña 'Toque Ferrol', que muestra "a autenticidade" de la ciudad

El alcalde explicó que el spot de 90 segundos se difundirá en la web y las redes municipales

Redacción
30/03/2026 14:24

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó la versión definitiva de la campaña 'Toque Ferrol', un spot de 90 segundos con el que el Concello quiere mostrar "a veciños e visitantes" la "autenticidade" de la ciudad, que ya se anticipó, aunque con otra pieza, el pasado mes de enero en Fitur.

El regidor apuntó que la campaña es "un retrato de Ferrol tal como é: unha cidade que impacta en quen a vive e visita". En esta segunda parte son dos actores los que interpretan a artistas locales que acompañan al espectador a recorrer diferentes puntos de la ciudad, los más emblemáticos. "Non é só un eslogan", añadió el alcalde, "é a autenticidade e o orgullo que non se explica: vívese". Rey Varela aseguró que Ferrol es una urbe "que avanza, que tira muros e que se abre ao mar e ao mundo". 

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