Desde que arrancó el programa de cribado se han diagnosticado 302 cánceres de colón en Ferrolterra

Hoy se celebra el Día Mundial de Cáncer de Colón, uno de los de mayor prevalencia. Según el informe del Programa autonómico de detección precoz de esta patología, que se desarrolla entre el año 2013 y 2024 y se presentó este lunes en el Consello da Xunta, en esta zona sanitaria se diagnosticaron gracias al cribado 302 casos, en su mayoría en fases iniciales.

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Así, del total 151 se hallaban en la fase más incipiente, el estadio I. De esos, 48 estaban en el II, 177 en fase III y 26 en el IV. En 2024, último año analizado, la participación fue del 50,24% en hombres y 58,68 en mujeres.

Llamamiento a la población masculina

La participación global se sitúa en el 49,4 entre la población masculina y 57,53 en la femenina.

Por todo ello, la Xunta de Galicia hace un llamamiento a los residentes de la zona, sobre todo teniendo en cuenta que “os homes teñen maior risco de padecer cancro colorrectal, polo que o seu potencial beneficio no cribado é maior”, señalan.