Cristo Rey y la Amargura será el único cortejo que recorra el Lunes Santo la noche ferrolana

La Amargura dentro del corralón el pasado 2024, la última vez que salió a la calle en Ferrol Jorge Meis

Con el buen tiempo garantizado este Lunes Santo, algo que no pasaba desde hace años, las mujeres que organizan a los tercios titulares de la única de las procesiones que sale esta noche a la calle, la de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura, están disfrutando todos los momentos previos sin la tensión de tener que estar mirando al cielo.

“Nos lo merecíamos. Ya son años de mal tiempo, así que estamos felices”, traslada Montse Muñiz que, junto con Carolina Martínez, lleva el timón de ‘las amarguras’. Su imagen titular, una talla de Fernando Murciano que cumple 17 años desde su llegada a Ferrol, irá vestida con la saya rosa y las blondas donadas por personas devotas que debería haber estrenado el año anterior de no ser por la lluvia.

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El palio, que comparte con la Piedad, tiene asimismo borlas nuevas y el exorno floral, a cargo de La Ilusión, llevará rosa e irá menos elevado para que se vea la candelería. Con nervios por la responsabilidad de ejercer en su segundo año en el cargo por primera vez como organizadoras en la calle —ambas llevan dos décadas con la Cruz de Calatrava en el capuz—, todavía les dará tiempo hoy a celebrar el cumpleaños de una de sus niñas. Apuntan asimismo, muy contentas, que ha entrado el primer monaguillo: “Se llama Álex, tiene siete años, y es el primer chico que sale en la Amargura, así que estamos de enhorabuena”, sostienen.

Un tercio de récord

Esperanza Suárez está al frente del Tercio de Cristo Rey, vinculado al colegio del mismo nombre. Se trata del más joven de la Cofradía de Dolores, puesto que fue en 2014 cuando se incorporó a la hermandad. Ahora son un total de 108 y tienen las plazas cerradas; es decir, hasta que haya bajas no pueden admitir a más gente.

“Este año hemos tenido nueve altas nuevas”, explica la responsable, recordando que el próximo mes culminará una efeméride importante para toda la comunidad educativa. “Hace 150 años, el 26 de mayo de 1876, se creó el Instituto Hijas de Cristo Rey por parte de nuestro fundador, José Gras y Granollers, que era canónigo de la Abadía del Sacro Monte de Granada”, enumera Esperanza, añadiendo que poco después empezaron a abrir colegios e instituciones por todo el mundo, llegando a la ciudad naval en 1908.

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Destaca asimismo que el estado de su imagen titular, que ya se había sometido a una intervención hace una década, necesita una rehabilitación, por lo que desde el Grupo de Fieles de Cristo Rey —encargados de la parte pastoral y diversas iniciativas que salpican el calendario anual— se van llevando a cabo acciones recaudatorias, como el quinto certamen de bandas o la venta de merchandising.

Precisamente, como parte integrante del colectivo, el Cuerpo de Acólitos —monaguillos— participó este Domingo de Ramos por primera vez en la procesión del ‘Ecce Homo’ y lo hará en la de ‘La Soledad’, como también acudirá por cuarta vez al cortejo de la ‘Resurrección’ en Santiago de Compostela, apunta Esperanza Suárez.

Viacrucis mercedario

Antes de la procesión, en la capilla de la Merced, el Movimiento Juvenil Mercedario (MJM) representa su exitoso viacrucis viviente, con el acompañamiento del Coro Mosaico para representar las escenas de la Vía Dolorosa.