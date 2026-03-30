Agentes de la Policía alemana e italiana trabajan en Ferrol durante la Semana Santa

La delegada territorial de la Xunta, con los agentes y la comisaria Cristina Ochoa Xunta

Una agente alemana de la Landespolizei, Luisa Deelmann, y otro italiano de la Polizia di Stato, Carlo Mincone, trabajan estos días con efectivos de la Comisaría de Ferrol-Narón para reforzar la atención al ciudadano extranjero en la Semana Santa, de Interés Turístico Internacional. La presencia de ambos responde a la participación –por primera vez– en el proyecto ‘Comisarías Europeas’, que forma patrullas conjuntas para trabajar especialmente en las zonas de mayor afluencia turística, como es Ferrol durante esta semana.

La Policía Nacional explica que entre las funciones que desempeñan están la prevención de la delincuencia y la asistencia al turista, ofreciendo apoyo en labores de traducción o toma de denuncias. Los agentes extranjeros están autorizados para intervenir en la vía pública dentro del marco del proyecto, que se puso en marcha en 2008 con Francia como consecuencia del Tratado de Prüm, pero ahora, además de Alemania e Italia, también está Portugal. Está previsto que la experiencia se repita durante el verano, coincidiendo con un incremento de turistas.

Este lunes, los agentes, acompañados por la comisaria de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, fueron recibidos por la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que alabó el trabajo que desarrollarán hasta el 6 de abril. Además, les deseó que la estancia les permita “descubrir as nosas tradicións, como é a Semana Santa”.