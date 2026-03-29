Tres intervenciones del 061 en el inicio de la Semana Santa de Ferrol

El Samur madrileño ha venido, como en otras ocasiones, a prestar apoyo en el operativo especial de emergencias Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol ha trasladado que hasta el momento, durante la mañana de este Domingo de Ramos, Urxencias Sanitarias-061 ha tenido que realizar tres intervenciones en la ciudad relacionadas con el desarrollo de la Semana Santa.

Desde el Centro de Atención ás Emerxencias del 112 Galicia aportan información sobre dos de ellas. Una primera registrada en torno a las 11.40 horas en la plaza de Amboage, donde se activó la asistencia por una persona que estaba sufriendo convulsiones.

La segunda, a las 12.25 horas, se produjo tras encontrarse mal una mujer en la misma zona. Sobre la tercera no ha trascendido información pero, en todo caso, desde el Concello señalan que todas las intervenciones han tenido, en principio, un carácter leve.

Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, en la ciudad están desplegados no solo los servicios operativos locales, sino que también, como viene siendo habitual, se suman los de otras zonas de Galicia e incluso del resto de España, como es el caso del Samur madrileño que en esta jornada tenía dos de sus ambulancias en la plaza de Amboage.