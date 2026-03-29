Robles visita a las unidades locales 'Almirante Juan de Borbón' y BAC 'Patiño', tras su llegada a Irlanda

Un momento de la llegada de Robles Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha trasladado en las últimas horas a Dublín (Irlanda) para recibir un balance del trabajo desempeñado por la fragata con base en Ferrol ‘Almirante Juan de Borbón’, que está al mando de la agrupación permanente de la OTAN, la SNMG-1, donde también está desplegada otra unidad local como es el buque de aprovisionamiento en combate ‘Patiño’. Las dos unidades han estado navegando por el Mar Báltico, Mar del Norte y el Ártico.

El periplo como buque de mando de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN, que comenzó el pasado 8 de enero, está a punto de culminar el próximo 10 de abril.

Foto de familia Defensa

Apoyo regular a la OTAN

Desde el Ministerio de Defensa se recuerda que España es el “único país que aporta capacidades, regularmente y cada año, a este grupo, que permite mejorar la interoperabilidad y la seguridad comunes”. La participación española en este grupo permanente número 1 de la Organización refleja, de hecho, “la voluntad de España de asumir un papel activo y responsable en la arquitectura de seguridad internacional, contribuyendo de manera tangible a la estabilidad en el flanco norte de Europa y al mantenimiento de la libertad de navegación en espacios marítimos de interés estratégico”, indican.

Durante su visita, la ministra Robles ha agradecido a la dotación de la ‘Almirante Juan de Borbón’ y el ‘Patiño’ “su contribución a la defensa colectiva con una preparación y una capacitación fuera de toda duda. Algo que les ha granjeado el reconocimiento de todos los países donde están desplegados”, señaló la responsable política.

Robles también explicó que “el mejor activo de nuestras Fuerzas Armadas son ustedes, los hombres y mujeres que hacen que España tenga una valoración tan alta, no solo por parte de los aliados sino por la sociedad española”. Asimismo, la titular de Defensa, insistió en que “es un orgullo poder contar con gente tan preparada y tan entregada como cada uno de ustedes”.

Encuentro bilateral

En el marco de la visita, la ministra de Defensa mantuvo también un encuentro bilateral con su homóloga irlandesa, Helen McEntee, en el que han departido sobre cuestiones como el mantenimiento de la ayuda a Ucrania y la preocupación por la situación en el Líbano.

Otro instante de la visita a la fragata F-102 Defensa

Asimismo, la presidencia de Irlanda en la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio, y la necesidad de seguir trabajando conjuntamente en afrontar los problemas de seguridad que atañen a la UE en el actual contexto internacional, han formado parte de los asuntos abordados por las dos responsables.

Durante la visita, Robles estuvo acompañada por el almirante general Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como por el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa, y el teniente general José Antonio Agüero Martínez, comandante del Mando de Operaciones.

En la imagen una escena habitual durante el despliegue con el BAC 'Patiño' surtiendo combustible en alta mar a la fragata 'Almirante Juan de Borbón' Defensa

Este encuentro se produjo en un contexto internacional marcado por “la persistencia de conflictos en el entorno europeo y la necesidad de fortalecer los mecanismos de disuasión y defensa colectiva, en los que España continúa desempeñando un papel relevante y comprometido”, apuntan desde Defensa.

'Cristóbal Colón'

La ministra también ha mantenido en las últimas jornadas una videoconferencia con el comandante de otra de las F-100, en concreto la ‘Cristóbal Colón’, que se encuentra en misión defensiva en Chipre, acompañando al portaaeronaves francés ‘Charles de Gaulle’ y a buques de otros países europeos, procedentes de las Marinas de Italia y Países Bajos.

La fragata F-105, la más moderna de su clase, se encuentra realizando una misión encuadrada en la denominada como Estrategia de Disuasión y Defensa de la Alianza, aportando protección al referido portaaviones de bandera gala. Inicialmente estaba previsto que el buque con base en el Arsenal de Ferrol centrara su integración en el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’ de la OTAN, en aguas del Báltico y el Mar del Norte, sin embargo, tras el ataque sufrido en Chipre con motivo del conflicto en Oriente Próximo, se prolongó su permanencia con el grupo, dirigiendo su despliegue en el Mediterráneo oriental, en labor defensiva, de seguridad y protección del país chipriota.

En el transcurso de la comunicación con Robles, el comandante de la fragata ha asegurado que los 155 hombres y 31 mujeres que se han embarcado en esta misión “se encuentran todos con la moral muy alta y totalmente comprometidos con la defensa del territorio europeo”.

En total son 186 los efectivos humanos desplegados con la fragata ‘Cristóbal Colón’, a los que hay que sumar los más de 200 que permanecen embarcados en la ‘Almirante Juan de Borbón’ y otros tantos en el Buque de Aprovisionamiento en Combate ‘Patiño’. Se espera que las dos últimas unidades citadas puedan regresar a su base en Ferrol en unos días.