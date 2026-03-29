Quejas de residentes del barrio de A Magdalena por las restricciones de aparcamiento

Calle cortada este domingo por las procesiones Daniel Alexandre

Las restricciones al aparcamiento en superficie en la mayor parte del barrio de A Magdalena y también en zonas de Ferrol Vello y Esteiro para permitir el paso de las procesiones de la Semana Santa que comenzaron ayer ha suscitado críticas entre visitantes y residentes, en concreto por lo que consideran “poca claridad” en la delimitación de los espacios en los que el estacionamiento está prohibido.

Una de las vecinas explicaba este domingo que el sábado sobre las 21.00 horas llegó de trabajar y encontró un sitio en la calle Magdalena muy cerca del local de la Cofradía de Dolores, fuera, precisa, de los límites que marcaban las señales verticales. “Me informé del itinerario de las procesiones de hoy –por ayer– y constaté que no le afectaba, pero mi sorpresa fue cuando al mediodía fui a retirarlo y me encontré con una multa de 200 euros. Justo detrás tenía un coche con el cartel en la luna donde ponía “vehículo autorizado”. ¿Qué clase de robo es este”?, se preguntó.

Para esta vecina se trata de una “mala praxis” en el “afán recaudatorio hacia los residentes del barrio de A Magdalena por parte del Concello” y, además, critica que la administración “debe trabajar para todos y dar opciones a los que viven aquí todo el año y no primar solamente a las cofradías”.

Otro vecino comentó que fue multado en Ferrol Vello el sábado, “cuando no hay procesiones” y tras dejarlo apenas “quince minutos” para hacer un recado.

El presidente de la Asociación de Vecinos de A Magdalena, Pedro Sanz, reconoce que en cada Semana Santa hay “problemas en este sentido”. Además, añade, este año se están produciendo más incidencias “de lo normal” con la “retirada de vallas”.

“Al parecer”, afirma Sanz, “muchas de las denuncias que se han puesto estos días son por retirar las vallas o por estacionar en zonas valladas tras haber sido libradas. Es como si estuviésemos jugando al gato y al ratón”, apunta el dirigente vecinal, que recuerda que las restricciones en el estacionamiento “se establecen por un motivo claro”.

Por su parte, fuentes municipales informan de que las zonas en las que estos días no se puede estacionar debido a la Semana Santa “están indicadas con señales verticales de prohibido aparcar y cinta de la Policía Local”.

Además, recuerdan que, como todos los años, se delimita el espacio para facilitar el tránsito de las procesiones y los pasos, de ahí que se señalicen las zonas. Por último, inciden en que este año se ha habilitado un bus lanzadera desde A Malata para facilitar la movilidad de los vecinos y los turistas”.