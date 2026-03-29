O concurso O Talentiño supera o cento de participantes nesta edición
O certame abriuse a toda a provincia
O Talentiño pechou na medianoite do pasado sábado o prazo de inscricións superando o cento de participantes na súa cuarta edición, o récord ata o de agora, case duplicando as do ano pasado.
O dato, asegura a organización, confirma o éxito da apertura do certame a toda a provincia da Coruña “e o crecente interese que esperta”.
Nesa liña, entre as persoas mozas con idades comprendidas entre os oito e os 18 anos, ámbalas dúas incluídas, hai representación dos concellos da Coruña, Culleredo, Santiago, Cedeira, Ferrol, Fene, Narón, As Pontes, Oleiros, Camelle (Camariñas), Miño e Melide, e con participantes nas cinco categorías propostas: vocalistas, instrumentistas, danza urbana, danza lírica e variedades.
O xurado comezará ao longo desta semana o proceso de visionado e avaliación dos vídeos presentados, que, como se lembrará, teñen que estar subidos a YouTube.
Rematada a deliberación, daranse a coñecer os finalistas a través da web oficial desta edición –2026.otalentino.es–. As persoas seleccionadas participarán na gran final, que será o 12 de abril no Jofre a partir das 19.00 horas, con entrada de balde ata completar aforo.