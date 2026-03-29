Menos de 30 o más de 60: los autónomos que crecen en Ferrol

Un operario trabaja en el arreglo del pinar de Cabanas Jorge Meis

El número de personas que trabajan por cuenta propia pierde, muy poco a poco, peso en la ciudad de Ferrol, pero, sin embargo, no lo hace en todas las franjas de edad: en los dos extremos –menores de 30 y mayores de 60– el emprendimiento ha aumentado a lo largo del último cuatrienio, según los datos recientemente publicados por el Instituto Galego de Estatística.

El estudio del IGE revelan un descenso en el número de personas autónomas. A comienzos de 2022 eran 3.495 solamente en la urbe naval, mientras que ahora son 3.312. Es un descenso discreto, pero continuado si se sigue la evolución. Hay varios factores que lo explican y uno de ellos no es menor: el tirón del sector naval y las necesidades laborales de las empresas, así como la crisis en una actividad eminentemente autónoma –con su propio régimen especial– como la que en estos últimos tiempos está afectando al sector marisquero –en el ámbito del comercio, tanto mayorista como al por menor, también se ha perdido empleo– están detrás de esta involución.

Sin embargo, la estratificación por edades es más irregular. Es cierto que el trabajo por cuenta propia cae con mayor intensidad en la etapa intermedia, la que va desde los 30 a los 49 años. De hecho, es ahí donde está todo el descenso: en la primera se ha pasado de los 573 de 2022 a los 478 de 2026, mientras que en la segunda, la de la cuarentena, que es la que más afiliaciones al RETA tiene, también pierde casi un centenar: de 1.115 se pasa a un total de 916.

3.312 autónomos residen en la ciudad naval actualmente, cuando hace cuatro años eran 3.495

Aun así, en las otras tres series hay todo lo contrario, aunque con variaciones más discretas: de los 50 a los 59 años se produce prácticamente un empate técnico, pues si hace cuatro años había 1.102 personas cotizando al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos –RETA–, ahora son 1.096, es decir, casi los mismos.

¿Y qué sucede entre los menores de 30 años y los que tienen 60 años o más? Pues que aumentan. En el primer caso se trata del grupo menos numeroso, pero, aun así, muestra una tendencia contraria: si hace cuatro años había 143 cotizantes por cuenta propia que todavía no habían cumplido las tres décadas de vida, ahora son 169. Y más de lo mismo –con mayor intensidad– sucede entre el colectivo de personas que se acercan a la jubilación: de 562 se ha pasado a 653.

Comarca

En el resto de Ferrolterra, la situación es muy parecida, aunque con variaciones. El segundo municipio más poblado, Narón, también ha visto disminuir el número de cotizantes al RETA. Son actualmente 1.953, cuando hace cuatro años eran 2.010. A diferencia de Ferrol, son menos los emprendedores que todavía no cumplieron los 30 años –de 89 a 85–, una reducción que también se da en las dos décadas siguientes: en la treintena se pasó de los 381 a los 290 y en la cuarentena, de los 726 a los 657. A partir de los 50, no obstante, se produce un ligero aumento: de 537 a 583 en la primera década y de 277 a 338 a partir de los 60, una realidad, esta última, que Narón y Ferrol comparten.

Fene y As Pontes tienen su propia idiosincrasia. Aunque en ambos casos a lo largo de estos últimos cuatro años han disminuido las afiliaciones al régimen de autónomos, la diferencia está en el perfil de edad al que más afecta. Para el primer concello –el tercero con más peso demográfico de Ferrolterra–, la caída se da tanto entre los más jóvenes –de 38 a 33– como en la treintena –de 119 a 93– y de los 40 a los 49 –de 271 a 226–, pero no a partir de los 50, en los que aumenta de 339 a 373: con todo, este colectivo es más de la mitad del total de autónomos que tiene –725–.

En el municipio más poblado del Eume, As Pontes, la bajada se constata en toda la etapa laboral a excepción de la última fase, a partir de los 60 años, en la que pasó de los 124 a los 147. El concello minero tenía 699 y ahora se queda en 632.

En el resto de la comarca hay excepciones a la caída generalizada. Son cuatro en los que las personas trabajadoras por cuenta propia son más que en enero de 2022: Valdoviño subió en 14, desde las 397 a las 411; Moeche, por su parte, de las 131 a las 135; As Somozas, de 80 a 88; y en Cerdido, muy poco, pero crece: de 91 a 92. El conjunto restante sigue describiendo una tendencia descendente.