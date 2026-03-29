Los relojes de las puertas del Parque y del Dique volverán a dar las horas

Reloj de la Puerta del Parque, este domingo Daniel Alexandre

Los relojes de las dos puertas históricas del Arsenal, la del Parque, en Ferrol Vello, y la del Dique, en A Magdalena, volverán a dar las horas. Tras un primer proceso fallido el pasado mes de noviembre por la insuficiencia de información técnica, Intendencia ha vuelto a lanzar la licitación, con el mismo presupuesto que la vez anterior: cerca de 35.000 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en adjudicarse este contrato mixto –servicio y suministro– pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de abril.

La reparación de los dos relojes monumentales del Arsenal es parte de dos proyectos que se complementan y que se funden en algunos aspectos: por un lado, el plan de recuperación del patrimonio de la Armada en las instalaciones que tiene en Ferrol y que lleva desarrollándose desde hace unos años. Por el otro, las necesidades derivadas del proyecto ‘Abrir Ferrol al mar’, que transformará la zona de contacto entre el Arsenal y la ciudad.

El mantenimiento de los dos relojes de los que serán prioritariamente accesos peatonales –el principal para el tráfico rodado será el de Enfermería, en Irmandiños– es competencia de la Ayudantía Mayor del Arsenal y, como explican los pliegos, su buen funcionamiento es “relevante” para la imagen del mismo. Ambos ingenios quedaron en estado de semiabandono con el pase a la reserva del personal encargado de su mantenimiento en el año 2017. En este tiempo, por lo tanto, los mecanismos se han deteriorado y algunas piezas esenciales para su funcionamiento se rompieron o perdieron.

En los nuevos pliegos ya se especifican las cuestiones técnicas del contrato, como el diagnóstico del mecanismo, la identificación de cada pieza antes del desmontaje, la limpieza mediante ultrasonido o arenado para evitar el deterioro, el tratamiento de las partes recuperadas, la fabricación de repuestos equivalentes de las piezas que falten, el premontaje y la puesta en marcha de ambos relojes en presencia del personal que se encargará de su mantenimiento.