La procesión del 'Ecce Homo' con más público de los últimos años

Procesión del ECCE HOMO Daniel Alexandre

Horas después de que los niños y niñas —estrenando ropa y palma repujada, algunas de ellas incluso de colores— llenasen las plazas y las calles de juegos infantiles y primeras veces, el itinerario cofrade se dirigió a la capilla de la Orden Tercera de San Francisco este Domingo de Ramos.

Desde allí volvió a salir una de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de Ferrol: el Ecce Homo que talló Florencio Gambino en 1790. Le esperaba un recorrido completamente abarrotado de gente como hace años que no sucedía.

Galería Procesión del Ecce Homo 2026: las mejores imágenes Ver más imágenes

A su salida, la Cofradía de la Soledad llevó a cabo un sencillo pero emotivo gesto, depositando las flores que acompañaban a su titular en las andas a los pies del monolito que recuerda al añorado Alfredo Martín, fundador de la hermandad.

Ferrol se desborda para iniciar un nuevo Domingo de Ramos multitudinario Más información

Este cortejo, con orígenes en el siglo XVIII, salía entonces acompañado de un fraile franciscano que iba predicando la Pasión de Cristo, la lectura evangélica del día, en las plazas de Ferrol. El de este domingo recorrió la calle Real para bajar por San Diego hasta Magdalena, subir de nuevo por Coruña y regresar al templo por la calle Real.