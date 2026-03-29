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Ferrol

La procesión del 'Ecce Homo' con más público de los últimos años

La Cofradía de la Soledad completó su primera estación de penitencia con las calles abarrotadas

Marta Corral
Marta Corral
29/03/2026 22:21
Procesión del ECCE HOMO
Procesión del ECCE HOMO
Daniel Alexandre
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Horas después de que los niños y niñas —estrenando ropa y palma repujada, algunas de ellas incluso de colores— llenasen las plazas y las calles de juegos infantiles y primeras veces, el itinerario cofrade se dirigió a la capilla de la Orden Tercera de San Francisco este Domingo de Ramos

Desde allí volvió a salir una de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de Ferrol: el Ecce Homo que talló Florencio Gambino en 1790. Le esperaba un recorrido completamente abarrotado de gente como hace años que no sucedía.

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Procesión del Ecce Homo 2026: las mejores imágenes

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A su salida, la Cofradía de la Soledad llevó a cabo un sencillo pero emotivo gesto, depositando las flores que acompañaban a su titular en las andas a los pies del monolito que recuerda al añorado Alfredo Martín, fundador de la hermandad. 

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Este cortejo, con orígenes en el siglo XVIII, salía entonces acompañado de un fraile franciscano que iba predicando la Pasión de Cristo, la lectura evangélica del día, en las plazas de Ferrol. El de este domingo recorrió la calle Real para bajar por San Diego hasta Magdalena, subir de nuevo por Coruña y regresar al templo por la calle Real.

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