Ferrol se desborda para iniciar un nuevo Domingo de Ramos multitudinario

Plaza de Amboage bendición de Ramos y procesión Daniel Alexandre

Una multitud llenó en la mañana de esta jornada las calles de Ferrol para asistir a las dos primeras procesiones del Domingo de Ramos, jornada inaugural de la Semana Santa que una vez más contó con cielos mayormente despejados, lo que facilitó la gran afluencia de público.

Así, desde bien temprano el aparcamiento estaba incluso más complicado que de costumbre y los primeros capuchones se dejaban ver por la tableta de chocolate de A Magdalena. Fue el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias, en el barrio del astillero, donde se dio la salida a la Pasión ferrolana.

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A las 11.15 horas se celebró en su atrio la primera de las bendiciones de palmas que dejó paso a la procesión de ‘Jesús Amigo de los Niños’. Abriendo la Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol y cerrando la banda de la hermandad, transcurrió por Carlos III, Ánimas, Españoleto, avenida de Esteiro y Ramón y Cajal, culminando en la iglesia del Pilar, donde está al culto la imagen de ‘La Borriquita’ (Talleres de Olot, 1959).

Un cuarto de hora después, la escenografía de la ‘Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén’ se trasladó a la plaza de Amboage, el lugar donde se repitió la icónica estampa del espacio lleno de laureles, olivos y palmas al cielo mientras Antonio Basanta rociaba de agua bendita a los presentes.

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La Cofradía de Dolores fue la encargada del cortejo, que abrió la Banda de la Misericordia de Viveiro y contó con dos pasos, el de San Juan Evangelista (réplica desde la gubia de Fernando Murciano en 2022 de la talla original del XVIII —acompañado de la AM Virgen de la Amargura— y el del Señor a lomos de la borrica (Massagué, 1990), que procesionó con los sones de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Por segundo año consecutivo, la procesión recorrió la calle Real hasta Rubalcava, por donde subió a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Allí, ambos pasos se levantaron a dos manos en muestra de agradecimiento porque en el templo están al culto dos de sus imágenes. Además, desde finales de los años cincuenta y hasta mediados de los ochenta, desde allí salía ‘La Borriquita’ cada Domingo de Ramos a las 16.30 horas, una tradición que todavía se recuerda en Ferrol.

'Ecce Homo'

El último de los cortejos de este Domingo de Ramos, organizado por la Cofradía de la Soledad, saldrá a las 19.00 horas de la capilla de la Orden Tercera. Será la imagen de San Pedro Apóstol, una talla de Jesús Cepeda (2021), la que abra la procesión y el Ecce Homo, el emblemático nazareno de Florencio Gambio (1790) la encargada de cerrarla. Recorrerá Real, San Diego, Magdalena, Coruña y retirada por Real.