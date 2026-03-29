Emilio Fernández, historiador y cofrade | “Es increíble que Ferrol gaste más en la cabalgata de Reyes que en la Semana Santa”

​Emilio Fernández, el pasado jueves, entre las manualidades de Semana Santa del alumnado del Tirso de Molina Jorge Meis

A sus casi 65 años, a Emilio Fernández todavía le quedan ganas de seguir investigando sobre la Semana Santa de Ferrol. Dueño de sus silencios y, alguna que otra vez, esclavo de sus palabras, el también profesor del Tirso de Molina admite que “soy historiador y no me gusta mentir; a veces, me callo cosas, pero las digo como son”.

Bajo esta premisa, opina sin tapujos del rumbo actual de las hermandades de la ciudad naval y de su relación con la Iglesia, sugiriendo además algunos cambios que, aunque no son fáciles, cree que la dotarían de mayor coherencia. Querría haberlo publicado antes de estos días grandes que comienzan este Domingo de Ramos, pero ‘75 años de Pasión’, el libro que ha estado escribiendo, todavía tendrá que esperar unos meses.

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Se trata del cuarto que publica con las cofradías como telón de fondo. Empezó con un primero, en 1992, sobre la Santa Urna de San Julián, para seguir en 2006 con otro en el que abordó la Hermandad del Santo Entierro y Dolores, y finalizar, en 2007, con un tercero dedicado a la Merced y a las Angustias. El que debería concluir la trilogía, sobre la Orden Tercera, no recibió la subvención municipal de los anteriores y se quedó en el limbo.

Santo Entierro

Así, aunque ahora ya diga que “estoy trabajando en otra cosa, que está en el horno”, el que presentará en los próximos meses se vino fraguando desde 2024 y repasa la historia de su cofradía, que nació, incide, como un tercio más de la que ahora conocemos como Cofradía de Dolores. Él entró como cofrade en 1979 y en 1987 hubo un cambio de directiva y asumió una vocalía en la junta de gobierno.

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“Era un crío”, recuerda, cuando dos años después tuvo que convertirse en el hermano mayor. De aquella época subraya que descubrieron, por exigencias del Obispado, que no disponían de estatutos y ni estaban formalmente constituidos, por lo que le tocó dar ese primer marco legal en el que las mujeres se convirtieron, asimismo, en integrantes de pleno derecho.

“Ahora ya pueden llevar hábito y, cuando haya ocho de alturas semejantes, podrán incluso portar”, expone, lamentando situaciones como las que se están viviendo en Sagunto: “Estamos en 2026. También era tradición que la mujer no votara y no tiene sentido. En Ferrol tenemos una hermana mayor y vendrán más”, zanja.

Réplicas

Entre las ideas de Fernández para que la Semana Santa de Ferrol siga avanzando, no se corta en compartir que deberían hacerse réplicas de todas las imágenes antiguas para evitar su deterioro. “Un manto se puede arreglar, una talla no. Yo, si pudiera, replicaría hasta la Santa Urna”, precisa. Tampoco elude la polémica entre Dolores y Santo Entierro y se pone salomónico al concluir que “sería muy bonito que, después del Encuentro, subiese San Juan al trono de la Virgen y fuesen en el mismo. Sería impresionante”.

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Considera que “todo ha ido a mejor”, pero todavía “hay muchas cosas que pulir, aunque soy consciente de que es difícil porque cuestan mucho dinero”. En este punto, defiende que “el Ayuntamiento debería gastar más dinero; es increíble que se gaste más en la cabalgata de Reyes que en la Semana Santa. Son cuatro horas, que los niños también tienen que tener la ilusión, sí, pero esto son ocho días”.

Con más de medio siglo como cofrade, no quiere dejar de defender que “la procesión del Corpus es la más importante porque no llevamos una escultura maravillosísima, sino a Cristo vivo encima” y aboga porque en las cofradías se haga “labor de catequesis con portadores, integrantes... Que se rece una oración antes de salir, que se participe en las misas... Todo es importante, pero si no empezamos por el culto, se convierte en un carnaval. Un trono no es una carroza. Y la devoción no es a un cacho de madera, aunque sea especialmente bonito, sino a lo que está ahí arriba”.

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Con todo, para esta Semana Santa que comienza, desea que “todo vaya por el buen camino y que se imponga la fe, la devoción y la creencia en lo que hay que creer. Luego, los egos y los enfados hay que dejarlos en segundo plano”, ambicionando también más formación en todos los ámbitos, así como equipos de asesorías en cada hermandad para “ser más coherentes”.

“Lagrimones”

Fernández recuerda dos momentos especialmente emotivos de su trayectoria cofrade. Su primera salida, empapado, con 13 años, revestido con el hábito del Santísimo Cristo de la Misericordia. La segunda, cuando se estrenó portando la Santa Urna, allá por 1983: “En el momento en que me la puse en el hombro me cayeron lagrimones”. Al visitante le recomienda el ‘Encuentro’, por su espectacularidad, y el ‘Desenclavo’, que contribuyó a recuperar: “Es muy fuerte la sensación de ver la función”, concluye.