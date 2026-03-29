El PSOE insta al gobierno a reclamarle a la Xunta que cumpla con sus obligaciones en educación

Montse Dopico, en el pleno de enero Daniel Alexandre

La concejala del grupo municipal socialista Montse Dopico censura la “falta de implicación” del alcalde, José Manuel Rey Varela, para reclamarle a la Xunta que “cumpra coas súas obrigas en materia educativa”, tanto en la dotación de profesorado como en las infraestructuras.

La edila asegura que “en moitos CEIP e IES da cidade hai carencias”. Así, señala que en los centros de Infantil y Primaria Juan de Lángara y Pazos “as obras nos pavillóns deportivos están sen rematar a estas alturas do curso, cando a execución era entre setembro e decembro”. En este último colegio, apunta Dopico, se instaló “hai dous anos un ascensor para dar servizo a alumnado con mobilidade reducida, pero aínda non entrou en funcionamento por carecer das licencias pertinentes”. El elevador también lo solicitó el centro de Esteiro –el comedor está en el primer piso– y la concejala se pregunta “para cando?”.

En el CEIP de Ponzos, por otro lado, faltó “supervisión” para evitar “o despropósito do pintado das liñas, pois é imposible saber cales son as boas” y, en cuanto a la dotación de profesorado, recalca que en octubre se pidió un PT preferente –para atención continuada– que todavía “non chegou malia os informes favorables de Inspección”.

Dopico afirma que la Xunta “mima máis” a Ferrol “cando os gobernos municipais son da mesma cor política” e invita al alcalde a que “eses novos veciños que están chegando teñan garantido para os seus fillos o dereito a unha educación pública e de calidade”.