Dolores expone en su iglesia las nuevas adquisiciones para su patrimonio

Todas ellas, salvo la saya de la Piedad, están expuestas en la iglesia Daniel Alexandre

La Cofradía de Dolores informaba de varias adquisiciones patrimoniales que han incorporado y estrenarán en esta Semana Santa, quedando desde el Domingo de Ramos expuestas en la iglesia. Se trata, en primer lugar, de la imagen del flagelador (Fernando Murciano, 2026) que se incorpora al paso de misterio de Jesús Atado a la Columna.

Con este nuevo personaje de la Pasión, después de que el año pasado llegase Caifás, únicamente resta que el próximo 2027 se complete con la figura de un romano. Asimismo, se incorporan unas potencias para el Cristo.

También estrenará Nuestro Padre Jesús de la Salud en la Oración en el Huerto un mantolín, bordado en el taller sevillano de Jesús Espiñeira Míguez, y el Cautivo hará lo propio con un cíngulo y dos túnicas de terciopelo.

Finalmente, aunque no está expuesta, María Santísima de la Piedad suma a su ajuar una preciosa saya que, igual que el manto que estrenó el año pasado, sale de las agujas del hispalense Enrique Carrascal. Cofrades y devotos han sido quienes han gestionado, explica la cofradía, la incorporación de todas estas piezas a la Semana Santa.