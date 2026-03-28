La Diócesis reeditará su programa de la 'Línea 105 XTantos' de la campaña de la Renta

El obispo durante la ruta "Línea 105 Xtantos" de 2025 en la que se hizo un recorrido por las acciones que acomete la Diócesis gracias al dinero procedente de la Renta, en Ferrolterra D.A.

Tras el éxito obtenido en la ciudad el año pasado, la Diócesis de Mondoñedo Ferrol reedita este año su campaña ‘Línea 105 XTantos’, un itinerario a través de la labor que realiza la Iglesia en diferentes localizaciones gracias a los fondos que perciben de las donaciones de la Renta.

Este año el recorrido se ha previsto para el próximo mes de mayo, el día 26, y será en terrenos diocesanos, pero en la provincia de Lugo, concretamente con “paradas” en las estaciones ficticias de Mondoñedo, Foz y Burela, donde los presentes podrán conocer diversos proyectos relacionados con la labor social eclesial en estas zonas.

Las personas que que quieran participar tienen hasta el 15 de abril para anotarse a través de la web oficial ‘XTantos’.

Celebración de la Anunciación

Por otra parte, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, con el obispo García Cadiñanos a la cabeza, celebró esta semana un círculo de silencio en la plaza de Armas en el que participaron medio centenar de fieles. El prelado invitó a comprometerse por la defensa de la vida y por la creación de las condiciones sociales que la hagan “plenamente digna, especialmente en ámbitos como el trabajo, la acogida de los inmigrantes y el respeto a las mujeres y las minorías”. El evento se enmarcó en los actos de la celebración de la fiesta de la Anunciación.