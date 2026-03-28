La ASCM celebró en Caranza las dos décadas de historia de su grupo de teatro inclusivo

Un momento de la fiesta de aniversario del grupo de teatro de la ASCM Cedida

La Asociación Sociocultural ASCM celebró este viernes en el centro cívico de Caranza el aniversario del grupo de teatro de la entidad social, que lleva sobre las tablas dos décadas. Una efeméride que se celebró coincidiendo con el Día Internacional del Teatro.

El evento, en el que tomaron parte familiares y público en general, sirvió para recordar los inicios de la formación escénica así como su plena consolidación, siendo una de las referencias de la agenda cultural local.

La agrupación está integrada por personas con y sin discapacidad, que utilizan la acción teatral como “vía de expresión, convivencia y transformación social”, como indicaron durante la celebración. Desde su creación en 2006, cuentan ya con once obras en su haber y acumulan más de un centenar de representaciones, no solo por Ferrol y comarca, sino también por otros puntos de la geografía gallega.

Asimismo, desde el año 2013 participan en el certamen de teatro aficionado de A Coruña que promueve la Diputación, donde ha obtenido diversos reconocimientos.

La concejala del área de Igualdade, Muller, Infancia e Multiculturalidade, Elvira Miramontes, presente en el acto, destacó la gran trayectoria y labor del grupo de la ASCM.