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Sociedad

Jornada solidaria contra el cáncer a iniciativa de la jugadora del Baxi Ferrol Claire Melia

La pívot irlandesa celebra este domingo en canido la segunda edición del tradicional "Día del Narciso", un evento solidario de su país con el que rinde tributo a su madre y abuela

Montse Fernández
Montse Fernández
28/03/2026 15:50
Claire Melia dialogando con alguno de los asistentes a este evento solidario el año pasado
D.Alexandre
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Tras el gran éxito logrado el año pasado, la baloncestista del Baxi Ferrol, Claire Melia, vuelve a celebrar hoy en Ferrol el tracional ‘Día del Narciso’ que se conmemora cada 20 de noviembre en Irlanda. En esta jornada la población de su país se moviliza con diferentes acciones con el objetivo de recaudar fondos para la ‘Irish Cancer Society’

Como se recordará, tanto la madre como la abuela de esta referencial jugadora del Baxi fallecieron como consecuencia de haber padecido cáncer de pecho, lo que motiva que tanto Claire como sus hermanas estén muy implicadas en esta causa, tratando de conseguir todos los fondos que se pueden para la misma. “Lamentablemente ellas fallecieron hace años. Eran personas maravillosas que recaudaron dinero para esta asociación durante 20 años, disfrutaban mucho organizando eventos para recaudar fondos, como desayunos solidarios y colectas en tiendas, ya que ayudaban a muchísimas personas en su lucha contra el cáncer”, explica Melia, quien añade que ahora son ella y su familia quienes siguen con la tradición. 

El acto de esta domingo dará comienzo a las 16.00 horas y se prolongará hasta las 20.00, aproximadamente. Como en la primera edición, se podrá degustar algún dulce y también charlar con la jugadora y hacerse fotos, como ya aconteció la pasada campaña, cuando el centro cívico se quedó pequeño. 

“El año pasado fue fenomenal el apoyo recibido por los ferrolanos y lo agradecemos enormemente”, aseguró Claire Melia, quien pidió de nuevo a los vecinos de la ciudad que se sumen a su causa. “Les agradecería mucho que nos acompañaran hoy, día 29, que es además el día del cumpleaños de mi madre y me parece que no hay forma mejor de mantener viva su memoria, junto con la de mi abuela”. En caso de no poder asistir y querer colaborar es posible enviar un mensaje a la pívot irlandesa a través de sus redes sociales.

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