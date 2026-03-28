Éxito en la inauguración de la Festa do Marisco, con la mayor afluencia de estos años

​El evento continúa hasta el 5 de abril Daniel Alexandre

“Excelentes” fueron, según el patrón mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, las dos primeras jornadas de la cuarta edición de la Festa do Marisco que se desarrolla durante toda la Semana Santa en el muelle de Curuxeiras, bajo dos carpas: una, en el espacio de la antigua Frigorífica, para la parte exclusivamente gastronómica, y otra, hacia la lonja, para actividades. En el medio, los puestos de los artesanos, que no quisieron perderse este evento que ya está consolidado en el calendario vacacional de estas fechas.

Aunque reconoció que hubo ciertos “nervios” porque “hasta el último momento estuvimos cerrando detalles”, Chacartegui aseguró que se trata de la jornada inaugural más concurrida de las cuatro ediciones. Además, añadió, las sensaciones son positivas, pues parece que, a diferencia de los dos años anteriores, el tiempo “acompañará”.

La cuarta edición de la Festa do Marisco supondrá una “nueva etapa” para el evento gastronómico Más información

La fiesta continúa todos estos días. Las personas interesadas podrán degustar, tanto al mediodía como a última hora de la tarde, productos de la ría, como diferentes especies de almeja, vieira de la fructífera campaña anterior o navaja, uno de los bivalvos que más alegrías están dando al pósito ferrolano en los últimos meses. Chacartegui anima a la ciudadanía a acercarse a Curuxeiras para disfrutar “del ambiente festivo y relajado que queremos darle a la cita”.