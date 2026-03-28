Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Éxito en la inauguración de la Festa do Marisco, con la mayor afluencia de estos años

Se pueden degustar productos de la ría y también de actividades para los más pequeños en una segunda carpa

Redacción
28/03/2026 22:52
Feira do Marisco e cantos de Taberna
​El evento continúa hasta el 5 de abril
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

“Excelentes” fueron, según el patrón mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, las dos primeras jornadas de la cuarta edición de la Festa do Marisco que se desarrolla durante toda la Semana Santa en el muelle de Curuxeiras, bajo dos carpas: una, en el espacio de la antigua Frigorífica, para la parte exclusivamente gastronómica, y otra, hacia la lonja, para actividades. En el medio, los puestos de los artesanos, que no quisieron perderse este evento que ya está consolidado en el calendario vacacional de estas fechas. 

Aunque reconoció que hubo ciertos “nervios” porque “hasta el último momento estuvimos cerrando detalles”, Chacartegui aseguró que se trata de la jornada inaugural más concurrida de las cuatro ediciones. Además, añadió, las sensaciones son positivas, pues parece que, a diferencia de los dos años anteriores, el tiempo “acompañará”. 

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol presentando la nueva edición

La cuarta edición de la Festa do Marisco supondrá una “nueva etapa” para el evento gastronómico

Más información

La fiesta continúa todos estos días. Las personas interesadas podrán degustar, tanto al mediodía como a última hora de la tarde, productos de la ría, como diferentes especies de almeja, vieira de la fructífera campaña anterior o navaja, uno de los bivalvos que más alegrías están dando al pósito ferrolano en los últimos meses. Chacartegui anima a la ciudadanía a acercarse a Curuxeiras para disfrutar “del ambiente festivo y relajado que queremos darle a la cita”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Capilla de la Orden Tercera homenaje a Manuel Evia Gende

Un emocionado José Evia fue nombrado este sábado hermano mayor honorífico de la Soledad
Marta Corral
Alcer Directiva buena

Alcer renueva su junta, que suma ya casi veinte miembros
Redacción
07e9a97e-1a88-49bf-95b1-fb72783d5bce

La ASCM celebró en Caranza las dos décadas de historia de su grupo de teatro inclusivo
Redacción
Jofre Nova Galega de Danza

Nova Galega de Danza triunfó de nuevo con 'Dique', esta vez en el Jofre
Redacción