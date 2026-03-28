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Ferrol

El PSOE de Ferrol denuncia el “retraso inxustificable” de las obras de Rubalcava

Reina cree que las condiciones meteorológicas de enero y febrero “non son escusas”

Redacción
28/03/2026 22:50
Obras Rubalcava
​La reurbanización de Rubalcava cuesta 1,3 millones
Daniel Alexandre
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El grupo municipal del PSdeG-PSOE critica que las obras de reurbanización de la calle Rubalcava en su primera fase, entre María y la avenida do Rei, acumulan un “retraso inxustificable”

Los socialistas remiten al cronograma de la intervención, adjudicada por cerca de 1,3 millones, para subrayar que los trabajos tendrían que “ter superado xa as fases máis invasivas”, es decir, que las demoliciones y el desmontaje deberían estar completados al 100%. “O movemento de terras tería que ter finalizado por completo este mes”, apunta el concejal Julián Reina. 

“É inaceptable”, asegura el edil socialista, “que unha obra de 1,3 millóns se estea a xestionar con esta desidia. O alcalde asinou o contrato en novembro prometendo axilidade, pero tres meses despois os veciños só teñen valos e gabias abertas que non avanzan”. 

Reina cree que las condiciones meteorológicas de enero y febrero “non son escusas”. “O proxecto”, explica, “xa contemplaba a execución en periodo invernal: o que falta aquí é dirección de obra e presión política sobre a adxudicataria para que cumpra o asinado”. 

En esa línea, el concejal del PSOE recuerda que la obra tiene financiación de la Xunta y que “se o Concello non é capaz de certificar os traballos nos prazos previstos, poñemos en risco as subvencións que financian esta reurbanización”. 

Por ello, anuncia que en la próxima comisión de Urbanismo solicitará acceso a las certificaciones mensuales “para comprobar se o pagamento dos traballos se corresponde coa realidade executada”. 

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