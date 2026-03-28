Alcer renueva su junta, que suma ya casi veinte miembros

La renovada Junta Directiva de Alcer, de la que es coordinador el ferrolano Alfredo Saborido Cedida

La delegación local de Alcer celebró una reunión para elegir a los que serán los nuevos cargos de su junta directiva en el transcurso de una asamblea general extraordinaria.

El encuentro en cuestión sirvió también para presentar el balance de resultados del ejercicio 2025 y para dilucidar los pasos que deberá dar la entidad los próximos cuatro años. Asimismo, en el acto, también se habló de la programación que se realizará en los sucesivos meses.

Al finalizar la sesión los asistentes, del orden de las treinta personas, disfrutaron de una comida en grupo que sirvió, como precisan, para estrechar lazos.

La nueva junta estará integrada por 18 miembros que “apostan por seguir loitando de xeito firme polos dereitos das persoas con Enfermidade Renal Crónica (ERC)”, como afirman. Así, añaden que el renovado grupo “afronta este mandato co obxectivo de consolidar a Alcer como principal referente de apoio integral para pacientes en calquera dos seus estadios”.

Con respecto al pasado año, desde el colectivo se ensalzó el gran trabajo realizado durante ese período en tres áreas concretas como el apoyo integral a personas con ERC y sus familiares; la sensibilización activa a través de diversas campañas sobre la importancia de donar órganos y fomento de hábitos saludables y la defensa activa para lograr la mejor calidad de vida para el colectivo.