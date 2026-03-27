Rey pone en valor la inversión en Caranza, con 2,7 millones en marcha

Reunión, este viernes, del Plan de Barrios en Caranza Concello de Ferrol

La reunión del gobierno local del Plan de Barrios este viernes en Caranza soliviantó al grupo municipal socialista, que lo define como una “operación de maquillaxe con proxectos herdados e parches de última hora”.

El alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Servizos, José Tomé, visitaron ayer a la directiva de la AVV de Caranza para dar cuenta de las intervenciones que se están ejecutando en la zona y para recoger las demandas de la entidad vecinal encabezada por Mapi Rodríguez Venancio. El regidor puso en valor la alta inversión en el barrio, con la remodelación del parque deportivo –que pasará de tener dos pistas de fútbol 8 a una de fútbol 11, así como una grada descubierta– y los trabajos de adecuación en el centro cívico, con la mejora de la envolvente, la sustitución de la cubierta, cambios en el techo del volumen principal, la impermeabilización del muro bajo rasante y el pintado de las zonas afectadas.

En total, precisó, 1,3 millones en ambas obras, una cantidad a la que se sumará otra ligeramente superior, de 1,4 millones, en la primera parte de la fase de Caranza de ‘Abrir Ferrol al mar’, la mejora de otro equipamiento deportivo, como es la Casa do Deporte, y las de accesibilidad en las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española. “Todos estes investimentos amosan o noso compromiso con Caranza, o barrio máis populoso da cidade, e con todos os seus veciños”, aseguró el alcalde.

En lo que tiene que ver con las tareas propias del Plan de Barrios, los servicios municipales han actuado en 41.000 metros cuadrados de zonas verdes, se han desbrozado más 22.1000 metros lineales y se han limpiado 14 alcantarillas y más de 200 contenedores, explicó el concejal José Tomé. Además, se realizaron cerca de 80 acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la instalación eléctrica.

Críticas

Para el PSOE, las declaraciones del alcalde no son más que “unha estratexia publicitaria” y definió el encuentro como una “posta en escena para ocultar a falta de iniciativa propia e o atraso de investimentos clave”.

En esa línea, el grupo municipal socialista recordó que la reforma del centro cívico, la transformación de los campos de fútbol y la accesibilidad de las tres calles “son proxectos do goberno de Ángel Mato”. Afirmó que “o único que fixo Rey Varela foi atrasalos tres anos para presentalos agora como se fosen novidades”. En cuanto a los rebacheos, criticaron que sean “meros parches con aglomerado en frío realizados ás présas para preparar a foto da visita oficial”.

El PSOE puso el foco en una problemática que, dice, “o alcalde evitou mencionar na súa reunión coa AVV de Caranza: o estado do Camiño Inglés”. “É inaceptable”, añadieron los socialistas, “que o goberno local siga sen facer nada para solucionar o problema dos desprendementos en dous tramos, poñendo en risco a seguridade dos peóns”.