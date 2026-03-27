Otro Viernes de Dolores para la “Reina de Amboage”

lLa Dolorosa durante la procesión de este viernes Daniel Alexandre

Culminaban este Viernes de Dolores las siete jornadas de cultos del Septenario en torno a la titular de la hermandad de Méndez Núñez con una eucaristía presidida por el obispo, Fernando García Cadiñanos, en el templo homónimo.

Al finalizar, como manda la tradición, la Virgen salió en procesión alrededor de la plaza de Amboage cuando está a punto de cumplirse un año de su “regreso a casa”. No en vano, fue el 11 de abril de 2025 el día en que la Dolorosa, con su iglesia al fin rehabilitada, cruzaba de nuevo sus puertas tras siete largos años de cobijo en San Julián.

Con una gran asistencia de público, ayer quedó demostrado nuevamente la enorme devoción que Ferrol siente por una de sus imágenes marianas más antiguas, puesto que junto con la ahora llamada Piedad —antes “Dolorosa del Enquentro”— ya se veneraba en la antigua iglesia parroquial de San Julián que se ubicaba en Ferrol Vello.