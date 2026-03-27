Los vecinos concretan las actuaciones prioritarias de reparación de viales

El final de la avenida de As Pías se acometerá a través de un proyecto independiente Jorge Meis

A comienzos del presente ejercicio, las diferentes asociaciones vecinales de la ciudad enumeraron los múltiples “deberes” que ponían al Concello para 2026. Así, si bien el listado de proyectos pendientes en cada zona era elevado, un punto coincidente en todos ellos era el estado de las carreteras.

Casi tres meses después, concretamente el pasado 13 de marzo, el Concello formalizó con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Civis Global el contrato de mantenimiento de viales. Desde entonces, afirmó el alcalde, José Manuel Rey, se intervino en un total de 30 calles de la ciudad naval, iniciando así una ronda de arreglos con el objetivo de eliminar la práctica totalidad de los baches “antes del verano”. Siguiendo esta línea, desde Diario de Ferrol se volvió a contactar con las AVV locales para conocer el estado de las calzadas y cuáles requerían de una reparación de urgencia.

Casco histórico

Comenzando por el primer barrio de la ciudad, Ferrol Vello, la presidenta de la entidad vecinal, María José Peniza, explica que, por su configuración, el tráfico rodado en multitud de calles es reducido y que, por tanto, no contaban con muchas incidencias, pero que las que hay precisan de una actuación inmediata. “La más urgente es la de la carretera Alta do Porto, al inicio de la calle, que además ya pedimos que se hiciera y ahora que llega la Semana Santa, por allí pasa la procesión”, relata la representante. También denuncia la situación de Socorro, si bien en este caso se trata de un hundimiento de las losetas que componen el firme, y de Breogán. No obstante, la principal queja del barrio relativa al estado de las calles es el acabado de las que se han reformado, poniendo como ejemplo San Francisco, “con alcantarillas sueltas que hacen un ruido horrible, algunas levantadas y otras rotas a la altura de la iglesia”, o Mercé, por el paso de los camiones de las obras en Carme Curuxeiras.

El barrio de San Xoán es de los más críticos con la gestión municipal de los baches Jorge Meis

En el caso de A Magdalena, el presidente de la AVV, Pedro Sanz, considera que es un área “beneficiada, sobre todo cuando hay grandes eventos”. En este sentido, el representante señala que, cuando se acerca alguna fecha señalada, “los posibles baches o el mal estado de algunas calles, el Concello es lo primero que arregla”, si bien en otras, especialmente las transversales, “no son baches, sino auténticos desastres”. Asimismo, Sanz Sánchez incide, por una parte, en el estado de las intersecciones de Coruña y Terra con Igrexa, “que están tremendas de mal”; y, por otra, el de las rejillas de pluviales en la entrada del aparcamiento del Cantón, que están sueltas y, al igual que las alcantarillas de San Francisco, hacen un ruido “infernal” cuando los coches pasan sobre ellas.

Esteiro, por otra parte, “está abandonado”, según denuncia su máximo representante vecinal, Manuel Ángel García. “Parece del tercer mundo”, lamenta, incidiendo en que el barrio necesita de un plan integral de aglomerados y un repintado de la señalización horizontal, principalmente de pasos de peatones y plazas de aparcamiento. En cuanto al contrato de mantenimiento que entró en funcionamiento este mes, el presidente admite que se han realizado rebacheos en muchos viales, pero que al tratarse de arreglos puntuales es “pan para hoy y hambre para mañana”.

Finalmente, en Canido reconocen que muchos de los baches y fisuras “históricas” se han cubierto en los últimos días con la entrada en funcionamiento del nuevo plan, pero que se trata de una solución temporal y que muchos de los viales precisan de intervenciones más profundas. “Temos unha necesidade, que xa lle trasladamos ao Concello, de aglomerados integrales dalgúns tramos do barrio, como son o inicio da rúa Navegantes, a contorna do restaurante Artesa...” explica Roberto Taboada, presidente de la AVV. Asimismo, detalla el representante que también se precisan pavimentaciones completas en aquellas calles que aún conservan el antiguo firme de adoquín, como Atocha, pero que esas “no plano que lle mandamos ao Consistorio” constan como necesarias “pero non son as máis urxentes”.

Ensanches

Continuando el trazado de la ciudad, en el barrio de Caranza también ha comenzado el rebacheo de muchos de los desperfectos, pero, como comenta la responsable de la entidad vecinal, Mapi Rodríguez, “ya le manifestamos al concejal que no era lo que esperábamos”. A este respecto, la presidenta detalla que se están detectando problemas con los baches de mayor profundidad, comprometiéndose el Concello a realizar una segunda capa una vez terminen las festividades de Semana Santa. De igual modo, Rodríguez Venancio señala que el gobierno local acordó realizar tres intervenciones de más calado en el barrio “que calculamos que en seis meses se estarán ejecutando”, relata –Ejército Español, avenida de Castelao y el último tramo de Lepanto–, dado que eran los viales que presentaban peores condiciones.

Las AVV reclaman actuaciones integrales en algunas de sus calles Jorge Meis

Por otro lado, el presidente de la AVV del Ensanche A, Rafael Leira, apunta que “con tantas lluvias se aceleró mucho la rotura de las calles. Ahora hay baches que nacieron hace un mes”. A este respecto, detalla que en los últimos meses han empeorado muchas de las grietas y desconchados en las calzadas, especialmente en las calles de la zona norte del barrio, como San Salvador, pero que también hay otras patologías que se deben abordar. Es el caso, relata, de la calle Fontaíña, “que tiene un problema de agua subterránea que ‘saca’ el firme”; de Pintor Pérez Villaamil, con placas bajo el puente que comienzan a hundirse; o la acera “infernal” de la intersección de Alcalde Usero con la avenida de Viveiro.

La peor evaluación al Concello, no obstante, se la dan en Recimil. “Más que arreglos puntuales se necesita un plan general, porque las calles están muy dañadas”, afirma su presidenta, Isabel Riveiro, insistiendo en que prácticamente en la totalidad del barrio se precisa una renovación de las carreteras. Sin embargo, si hay una actuación de especial urgencia, apunta, sería la de As Pontes, “que está deshecha completamente. La gente intenta no pasar con los coches, porque los árboles levantaron casi toda la calzada y la acera. Hasta los vecinos mayores de la zona dicen que no quieren pasar por ahí porque tienen miedo de caerse”, denuncia.

En el extremo opuesto, relativamente, se encuentra Ultramar, donde su presidenta, Natalia Ares, relata que “comparado con otros barrios, nosotros no estamos tan mal, aunque sí que es verdad que con la época de lluvias se han formado algunos baches” y que, por norma general, cada vez que avisan de una incidencia se suele reparar bastante rápido. “Lo que sí tenemos es un gran desgaste del pavimento, porque en todas las calles hay alguna parque está rota o agrietada”, afirma. En cuanto a casos concretos, la representante enumera la calle Brasil –que califica de “un barrizal”, si bien ya existe un proyecto para su urbanización–, Ingeniero Comerma, que tiene un severo hundimiento, y República Argentina. En cuanto a As Pías, Ares López señala que, pese a ser nueva, el acabado en algunos puntos deja mucho que desear y que sigue habiendo importantes fisuras en el punto de encuentro entre la parte renovada y el entorno de la plaza de Porta Nova, si bien las primeras dependen de Demarcación de Carreteras y las segundas se subsanarán, al menos en teoría, con la pavimentación integral del último tramo.

Por último, en San Xoán-O Bertón, afirma su presidente, Andrés Medín, “la situación del barrio es como la del resto de Ferrol, terrible”. “Hay alguna calle, como Camiño do Pozo o Río Xubia, por las que no se puede andar”, asegura, señalando que en la mayor parte del área sería necesario un plan de aglomerados específico. “Hace falta un arreglo profundo en todo el barrio”, insiste, aunque apunta que, de tener que calificar alguna como prioritaria señala San Pedro, a la altura de Reto, “que tiene un trozo que lo deshizo la empresa que soterró los cables de alta tensión”, y el final de Ernesto Guerra da Cal, “que lleva con un cono y una plancha de acero casi un año”.

Rural ferrolano

El rural ferrolano es, por su extensión, el entorno más complejo a la hora de planificar y ejecutar labores de rebacheo, por lo que, además de los arreglos puntuales, el Concello realiza actuaciones de mayor calado en tramos específicos de caminos y pistas. No obstante, esto no quiere decir que carezca de problemas, sino que las incidencias suelen estar más concentradas en el entorno de las parroquias.

Sin embargo, para concretar el ámbito de actuación, el presidente de la Agrupación de AAVV del rural, Manuel Sendón, apunta que las zonas más prioritarias “son aquellas que dan acceso a las viviendas y no las que dan a las playas”. En este sentido, el representante señala que “no se entiende” que se dé más importancia a las actuaciones que van a disfrutar los visitantes frente a las de los vecinos. “Todo es complementario, no quiere decir que haya que quitar de una cosa para ponérsela a la otra, pero cuando hay que priorizar, porque el dinero no llega, los domicilios deben tenerse en cuenta”.

Algunas entidades lamentaron que algunos tramos vuelven a presentar roturas poco después de su arreglo Jorge Meis

En cuanto a las actuaciones concretas en pistas de titularidad municipal, Sendón explica que “son una serie de inversiones para todo el año que se van haciendo”, aunque lamenta que “están muy ralentizadas, no van a la velocidad que deberían ir” y que incluso algunos proyectos “nuevos” son acometidos antes “que los que tenemos pendientes en la zona rural”.

Situación del servicio

Para abordar esta situación, como se señaló, desde el Concello se han planteado dos vías de actuación: por una parte, el contrato de mantenimiento de viales, que es el que se acaba de adjudicar y que ya está operando; y, por otra, el plan extraordinario de aglomerados.

Respecto al primero, el concejal José Tomé explica que en julio de 2025 se llevó el servicio a licitación, pero que, al adjudicarse, “hubo una baja temeraria que había que justificar y la empresa no lo hizo”. La segunda en puntuación, detalla, terminó renunciando, lo que retrasó el proceso hasta que se le concedió a la UTE que da esta prestación desde este mismo mes. “Con las inclemencias del tiempo que hubo desde finales de noviembre hasta prácticamente la semana pasada, hay que reconocer que los baches que crecieron de una forma abismal. Ya no son solo nuestras carreteras, son las de la Diputación, las de la Xunta y las del Estado, hasta el punto de que el Gobierno llegó a hablar de la posibilidad de dar ayudas para hacer frente a estos arreglos”, relata. Así, tras la adjudicación, la compañía “ya no esperó el tiempo de un mes de formalización” y se puso a rebachear las zonas más críticas.

El objetivo, afirmó el edil, es el terminar con las reparaciones más importantes en menos de un mes –teniendo en cuenta el parón del sector hasta Chamorro– para ya poder centrarse en aglomerados de mayor calado pero individuales y al margen del mencionado plan especial. Y es que, como afirma Tomé López, el propio contrato de mantenimiento contempla la realización de estas labores, tras realizar una memoria técnica, siempre que estén valoradas en menos de 40.000 euros.

En cuanto a las actuaciones de más envergadura, incluidas en el programa de pavimentación, se encontrarían la reforma de la carretera de Castilla hasta el puente de las Cabras –cuyo proyecto ya está redactado y entregado–, el de Catabois –aún en fase de diseño–, el de la calle Lepanto –que parte del anterior mandato y que está pendiente de actualización–, o el final de la avenida de As Pías. Por último, en relación a la zona rural, el concejal apuntó que, cumpliendo con el compromiso adquirido, se están destinando los POS provinciales a esta área.