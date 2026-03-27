‘Ferrol Cofrade’, diez años captando la magia efímera de la Semana Santa y dando voz a su cara menos visible

Pablo Tellado está detrás de la cuenta ‘Ferrol Cofrade’ Daniel Alexandre

Cuando Pablo Tellado Luaces tenía 12 años y se abrió un perfil en Instagram al que llamó ‘Ferrol Cofrade’, no se imaginaba que una década después estaría rondando los 5.000 seguidores —tiene otros 2.000 en TikTok— y sus vídeos se verían con fervor desde Sudamérica.

Él, que es incapaz de separar el amor por la Semana Santa del que siente por su ciudad, dedica gran parte de su tiempo libre en investigar, diseñar, escribir y editar material que previamente ha ido a captar ‘armado’ con su teléfono móvil para ser “altavoz” de la Pasión ferrolana.

Gen cofrade

A pesar de que en su familia el primero que salió ‘capillita’ fue él, sus abuelos maternos siempre estuvieron muy vinculados a la iglesia de Dolores, siendo Manuel Luaces uno de los artífices de las letras doradas que enmarcaban el altar. “Ellos se casaron en Santa Mariña, pero todos mis tíos y mi madre ya hicieron la Primera Comunión allí y también me bautizaron a mí”, recuerda.

Sus primeras procesiones las vivió como monaguillo en San Juan y el Cristo de los Navegantes. Después, ya como ‘capuchón’, estuvo en el tercio de Jesús Atado a la Columna y, a los 19 años, se hizo portador del Cristo de la Misericordia, donde sigue hoy en día.

“Ninguno de mis familiares lo habían vivido tan intensamente”, confirma, echando la vista atrás para recordar que cuando abrió la cuenta todavía no estaba la mayoría de las cofradías, por eso Pablo es un pionero en la creación de contenido que además se profesionalizó al cursar el ciclo de Márketing y Publicidad en el Rodolfo Ucha aunque, confiesa, “sufro ‘síndrome del impostor’, la gente me dice que me valore porque no todo el mundo hace esto, y menos a mi edad”.

300.000 reproducciones

Acumulando material desde 2022, explica que su rutina diaria pasa por “mirar todo lo que se va publicando en las cuentas de la Junta, de las hermandades, los tercios y las bandas; comparto en ‘stories’ los carteles con un pequeño titular, voy a cubrir los actos, edito vídeos... Intento darle visibilidad y ser un altavoz de las actividades que hay”.

Y es que, por si hubiese dudas, detrás de lo que se ve en su ‘feed’ hay un gran trabajo de documentación, diseño, creatividad y edición con el objetivo también de divulgar la historia de la Semana Santa de Ferrol y sus peculiaridades. “La idea del ‘post’ del ‘Diccionario básico de términos cofrades’ la tuve hace dos años, la empecé en el verano de 2024 y la retomé en enero para empezar a pulirla”, comparte, al tiempo que enseña cómo tiene ya escritos los textos que acompañarán a su procesionario, que irán publicándose día a día.

Este 2026, además, ha incorporado una lista de difusión como novedad, de forma que a quienes se han inscrito les llega la agenda cofrade, noticias de medios de comunicación, titulares, fotos... Un tipo de “contenido más corto, de consumo fácil”. Asimismo, arrancará una sección de entrevistas para “que se le ponga cara a la gente que no se ve y hace posible la Semana Santa”. Entre sus hitos está un carrusel muy exhaustivo de los símbolos del nacimiento de Jesús o un ‘reel’ del ‘Santo Encuentro’ de 2024 que lleva casi 300.000 reproducciones.

Con la ayuda estos días como asistentes de su hermano Mateo y su madre María, a los que “contagié mi hobby”, lo que más le gusta de esta época es “el ambiente y ver cómo la ciudad se engalana”, trasladando que la Pasión ferrolana “me ha ayudado a valorar y querer a Ferrol y a sus tradiciones, y también a recordar a la gente que no está”.

En su caso, estos días revivirán de forma especial su abuelo materno, que fue cofrade en el Nazareno, y su abuela paterna, vecina de Esteiro y muy devota de las Angustias. Que así sea.