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Ferrol

El Santo Entierro presenta este viernes su nuevo Cristo del Desenclavo de Fernando Aguado

La Dolorosa saldrá en procesión alrededor de Amboage para culminar su Septenario

Redacción
27/03/2026 00:47
Desenclavo y Santo Entierro Semana Santa Ferrol 2025 (Jorge Meis) (27)
La del año pasado fue la última función que protagonizó la talla del XVII
Jorge Meis
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La Hermandad del Santo Entierro presentará este Viernes de Dolores, a las 18.00 horas en la concatedral de San Julián, la nueva talla que protagonizará desde este mismo año la función del Desenclavo en la tarde del Viernes Santo. 

Será el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, quien bendiga la imagen, que ha sido obra del imaginero sevillano Fernando Aguado, tal y como ha confirmado el hermano mayor de la cofradía, Antonio Sixto, que intervendrá para aportar los detalles de la obra. 

Cabe recordar que se trata de una réplica del crucificado del siglo XVII que, con sumo cuidado, ha tomado parte de la ceremonia desde su recuperación en el 2022 —era propiedad de la extinta Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, que fue la encargada de ese culto hasta que dejó de realizarse en los años veinte del pasado siglo—, por lo que se llevó a cabo con anterioridad su escaneado exhaustivo para que el resultado sea lo más fiel al original.

Cofradía de Dolores

Por su parte, la hermandad de Méndez Núñez celebra los últimos cultos del Septenario de su titular a las 19.00 horas. Se celebrará una eucaristía y al finalizar saldrá en procesión la Virgen de los Dolores.

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