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Ferrol

El plazo para apuntarse en el concurso O Talentiño se cierra este sábado

Pueden participar jóvenes entre los 8 y los 18 años de toda la provincia

Redacción
27/03/2026 22:00
Uno de los grupos participantes en la edición de 2025
Jorge Meis
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En la medianoche de este sábado finaliza el plazo de inscripción en el concurso O Talentiño, que por primera vez en cuatro años amplía la participación a toda la provincia.

La organización del certamen, que cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol y del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, anima a todos los jóvenes entre 8 y 18 años, a apuntarse en una de las cinco categorías en las que se estructura la cita: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, danza urbana y variedades (magia, monólogos, artes escénicas o performances). La propuesta puede ser individual o grupal. Las bases están disponibles en las webs www.otalentino.es o en 2026.otalentino.es.

Esta cuarta edición finalizará con una gala final que volverá a tener como escenario el teatro Jofre, el 12 de abril. El jurado está formado por la cantante Lucía Pérez, el cantautor Xavier Vizcaíno, la bailarina y coreógrafa Eva Faraldo y el dúo Caamaño&Ameixeiras. Colabora en la primera fase –el visionado de los clips que los concursantes deben subir a Youtube– el acordeonista y profesor Joaquín Enríquez.

Los ganadores de cada categoría recibirán 300 euros y actuarán en el concurso de la TVG ‘Quen anda aí?’.

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