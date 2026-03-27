El plazo para apuntarse en el concurso O Talentiño se cierra este sábado

Uno de los grupos participantes en la edición de 2025 Jorge Meis

En la medianoche de este sábado finaliza el plazo de inscripción en el concurso O Talentiño, que por primera vez en cuatro años amplía la participación a toda la provincia.

La organización del certamen, que cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol y del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, anima a todos los jóvenes entre 8 y 18 años, a apuntarse en una de las cinco categorías en las que se estructura la cita: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, danza urbana y variedades (magia, monólogos, artes escénicas o performances). La propuesta puede ser individual o grupal. Las bases están disponibles en las webs www.otalentino.es o en 2026.otalentino.es.

Esta cuarta edición finalizará con una gala final que volverá a tener como escenario el teatro Jofre, el 12 de abril. El jurado está formado por la cantante Lucía Pérez, el cantautor Xavier Vizcaíno, la bailarina y coreógrafa Eva Faraldo y el dúo Caamaño&Ameixeiras. Colabora en la primera fase –el visionado de los clips que los concursantes deben subir a Youtube– el acordeonista y profesor Joaquín Enríquez.

Los ganadores de cada categoría recibirán 300 euros y actuarán en el concurso de la TVG ‘Quen anda aí?’.