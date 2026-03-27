El nuevo Cristo del Desenclavo, primera imagen propia del Santo Entierro, recibió la bendición

Instante de la bendición de la nueva talla en San Julián Daniel Alexandre

La Semana Santa cuenta, desde este viernes, con una nueva imagen, la primera que tiene en propiedad la Hermandad del Santo Entierro, tal y como destacó su hermano mayor, Antonio Sixto, durante la bendición del Cristo del Desenclavo, una obra del sevillano Fernando Aguado. Fue el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, quien presidió la ceremonia en la concatedral, en la que estuvieron presentes el alcalde, José Manuel Rey Varela, y la delegada de la Xunta de Galicia en la comarca, Martina Aneiros, además de un buen número de cofrades que no quisieron perderse un estreno con el que soñaban desde 2022.

Fue aquel año en el que, por empeño del ahora mayordomo de la cofradía y entonces máximo responsable, Tono Loureiro, se recuperó la solemne función del descendimiento que desde el último tercio del siglo XVII y hasta 1912 realizó la ya desaparecida Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, que se encargaba igualmente del Santo Entierro y es, por tanto, su antecesora. El Cristo que está en el baptisterio de San Julián, una talla castellana de la misma época, volvería a protagonizarla, pero enseguida quedó patente su gran deterioro.

La imagen es una réplica de la del siglo XVII Daniel Alexandre

De cofradía a hermandad

Recordó Sixto que, en primer lugar, buscaron financiación para restaurarlo, pero su antigüedad encarecía y complicaba el proceso, por lo que optaron por encargar una réplica que estrenarán este Viernes Santo a las seis de la tarde. Con su adquisición, apreció el hermano mayor, se consuma la conversión de los de la Cruz de Jerusalén “de cofradía a hermandad”, un camino que empezaron a recorrer en 2012 ensanchando sus cultos a lo largo de todo el calendario litúrgico y, en paralelo, también su labor social, reorganizándose y dando un paso más por la igualdad al dar la posibilidad de que las mujeres usasen hábito.

El obispo bendijo el nuevo Cristo Martín Barreiro

Tras la lectura del Evangelio según San Juan en donde se relata cómo José de Arimatea y Nicodemo se llevaban el cuerpo de Jesús, el obispo reflexionó sobre la necesidad de “sentir que está vivo a nuestro lado”, sobre todo en aquellos momentos de “oscuridad y dolor, que sintamos que la muerte y el mal han sido vencidos, que sanan las heridas”. Roció la imagen con agua bendita y la llenó de incienso, dando paso a su veneración antes de concluir, sacando su campechanía, con un “que no se rompa, que dure muchos años”.