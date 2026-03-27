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Ferrol

El gemelo digital de Navantia avanza con el plácet de Lloyd’s

La prestigiosa certificadora concede la AiP a la réplica virtual de su sistema de enfriamiento de aire

Redacción
27/03/2026 22:14
Gemelo digital
En el astillero de Ferrol está el COEX Digital Twin
Navantia
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Navantia ha recibido de Lloyd’s Register la denominada Aprobación en Principio (AiP) por su gemelo digital del sistema de enfriamiento de aire, un desarrollo propio que incorpora modelos avanzados de Inteligencia Artificial y que le permite a la compañía naval avanzar en esta área de innovación.

La solución ideada por el grupo permite monitorizar el comportamiento operativo de un sistema de enfriamiento de aire y, al mismo tiempo, evaluar su estado de salud en tiempo real. Para ello utiliza algoritmos basados en datos y técnicas de “machine learning” que posibilitan la detección temprana de anomalías y la generación de avisos operativos y recomendaciones de mantenimiento, con el consiguiente incremento de la seguridad y ahorro de costes y de tiempo.

El gemelo digital de Navantia es una apuesta por el uso de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial. En Ferrol, como se recordará, se localiza el centro de excelencia –COEX Digital Twin–, que ya está funcionando tras la finalización de las obras ejecutadas el año pasado.

La evaluación realizada por Lloyd’s Register analizó en detalle las actividades de desarrollo, de gobernanza técnica, metodologías ‘ML DevOps’, gestión de datos y procesos de verificación y validación aplicados por Navantia en esta fase. Según el organismo certificador, el grupo naval público ha demostrado “prácticas estructuradas y disciplinadas para el desarrollo y la operacionalización de algoritmos avanzados”, apoyadas en flujos de trabajo documentados y en el uso de las herramientas adecuadas.

Reconocimiento formal

En ese sentido, la Aprobación en Principio –AiP– es un primer reconocimiento formal del enfoque desarrollado por Navantia en el ámbito del Gemelo Digital, y confirma, por lo tanto, que no existen barreras conceptuales o de gestión del ciclo de vida que impidan avanzar hacia niveles superiores de certificación.

Se trata, explica Navantia, de un hito relevante en el ámbito de la digitalización naval, que reconoce la madurez de las prácticas de ingeniería, datos y aprendizaje automático aplicadas por la compañía pública, y, además, consolida su posicionamiento como referente en Gemelos Digitales para sistemas navales. Además, refuerza su “propuesta de valor para el aumento de capacidades y la mejora de disponibilidad operativa de los programas navales actuales y futuros”. 

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