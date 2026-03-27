El Concello homenajea a Segura Torrella en el 26º aniversario de su fallecimiento

El acto se celebró en el salón de recepciones Concello de Ferrol

Un grupo de estudiantes del IES Concepción Arenal, donde da clase Suso Basterrechea, artista y experto en la pintura del que fue su maestro, participó este viernes en el homenaje que el Concello organizó para conmemorar el vigésimo sexto aniversario del fallecimiento de Ricardo Segura Torrella. Fue precisamente Basterrechea el que se encargó de ofrecer una charla al público congregado en el salón de recepciones, que contó también con la presencia del alcalde, José Manuel Rey, entre otros miembros de la corporación; del presidente de la AVV Ensanche A, Rafael Leira; y de la hija del homenajeado, Helena Segura-Torrella.

El alcalde destacó el talento y el legado de Segura y recordó que a finales del año pasado, la muestra antológica ‘Nada é fráxil...’ se convirtió en la más visitada de la historia del Centro Torrente Ballester, con más de 3.000 personas.