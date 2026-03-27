El Concello aporta 5.000 euros más a la Semana Santa de Ferrol en su convenio anual

Rey Varela e Iguacel durante la firma del convenio este viernes Cedida

El Concello de Ferrol y la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa han formalizado este Viernes de Dolores el convenio mediante el que la administración aporta un total de 55.000 euros para sufragar gastos derivados de la organización de las procesiones.

El alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la entidad cofrade, Fernando Iguacel, firmaron el acuerdo, que supone un incremento de 5.000 euros con respecto al año pasado. Ya en 2025 fueron 3.000 a mayores, por lo que en dos años la subvención ha subido un total de 8.000 euros.

"Agradecemos la ayuda que cada año nos presta el Concello, tanto económica como material, que se incrementa, puesto que cada vez sube más todo", dijo Iguacel, enumerando que tanto "las flores como las bandas están carísimas" y valorando como "acertada" la subida, que ha atribuido al "compromiso personal del alcalde".

Quien la vive, repite

El presidente ha deseado que "vivamos la Semana Santa de la forma más intensa posible, partiendo de que es un hecho religioso, pero también turístico y cultural", anticipando que "la ciudad se va a volcar para dar un ambiente acogedor a los visitantes, que pueden también disfrutar de la buena gastronomía y de las playas. Que vengan y vivan las procesiones porque, como suelo decir, una vez que se viven, uno repite siempre".

Por su parte, Rey Varela agradeció la labor de la Junta, así como también la de la concejala de Turismo, Maica García Fraga, presente asimismo en el acto de este viernes, de la que dijo que "va a vivir unos días intensos", al igual que la propia ciudad.

"Ferrol está preparado para vivir su semana más grande. La Semana Santa es especial para todos y será especial para miles de personas que nos van a visitar, por eso vamos a acoger a todas, para demostrar que somos una gran ciudad con una gran Pasión, hospitalaria y que crece con esta celebración", añadió el regidor.

Por último, indicó que "está todo preparado" y animó a "disfrutar desde hoy, Viernes de Dolores, y hasta el Domingo de Resurrección, de unos días maravillosos en la ciudad".