El alumnado de bachillerato de excelencia visitó el Campus Industrial de Ferrol

Los jóvenes visitaron las instalaciones del Campus Cedida

El alumnado del programa del bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología, STEMbach, del IES Concepción Arenal de Ferrol, IES Punta Candieira de Cedeira y el IES de Ortigueira visitó este jueves el Campus Industrial de Ferrol para conocer las líneas estratégicas del recinto universitario –robótica industrial, materiales, optimización de procesos, ingeniería naval y offshore, gestión y desarrollo de producto–, así como algunos de los proyectos en los que se está trabajando.

Los jóvenes visitaron el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales –Citeni– para conocer el Laboratorio de Plásticos –LabPlast–, el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y el Canal de Ensayos Hidrodinámicos. A su llegada, fueron recibidos por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y por el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez.