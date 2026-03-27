Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El alumnado de bachillerato de excelencia visitó el Campus Industrial de Ferrol

Fueron recibidos por la vicerrectora Ana Ares

Redacción
27/03/2026 00:48
Los jóvenes visitaron las instalaciones del Campus
Los jóvenes visitaron las instalaciones del Campus
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alumnado del programa del bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología, STEMbach, del IES Concepción Arenal de Ferrol, IES Punta Candieira de Cedeira y el IES de Ortigueira visitó este jueves el Campus Industrial de Ferrol para conocer las líneas estratégicas del recinto universitario –robótica industrial, materiales, optimización de procesos, ingeniería naval y offshore, gestión y desarrollo de producto–, así como algunos de los proyectos en los que se está trabajando. 

Los jóvenes visitaron el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales –Citeni– para conocer el Laboratorio de Plásticos –LabPlast–, el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y el Canal de Ensayos Hidrodinámicos. A su llegada, fueron recibidos por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y por el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Coloquio intergeneracional de la Asociación de Alumnos de la Universidad Senior

Encuentro universitario intergeneracional en el campus ferrolano
Redacción
Los jóvenes visitaron las instalaciones del Campus

El alumnado de bachillerato de excelencia visitó el Campus Industrial de Ferrol
Redacción
Desenclavo y Santo Entierro Semana Santa Ferrol 2025 (Jorge Meis) (27)

El Santo Entierro presenta este viernes su nuevo Cristo del Desenclavo de Fernando Aguado
Redacción
El primer concierto divulgativo corrió a cargo de Ferrabosco, un "consort" de violas da gamba y soprano especializado en música del Barroco y Renacimiento

Un nuevo formato musical une concierto y entrevista divulgativa en el teatro Jofre
Rita Tojeiro Ces