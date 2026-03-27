Carlos Cal, hermano mayor de la Soledad | “Queremos que la gente venga a acompañar a la Virgen detrás de su paso”

Carlos Cal, hermano mayor de la Soledad, en la nueva Casa de Hermandad ubicada también, como su otro local, en la calle Espartero Martín Barreiro

Acostumbrado a estar en un segundo plano, desde que el pasado mes de septiembre sustituyó a José Evia como hermano mayor de la Cofradía de la Soledad a Carlos Cal se le complicó lo de pasar desapercibido. Poco amigo de los focos, es más de buzo que de moqueta y eso se nota a la hora de enumerar las novedades que los de Ferrol Vello tienen para esta Semana Santa, empezando por la inauguración de un segundo local que funciona ya como Casa de Hermandad.

Dice que no tienen grandes estrenos —fue el pasado año cuando llegó su Cristo de la Buena Muerte—, pero han invertido su humilde economía y su enorme empeño en pequeñas grandes cosas a través de las que se vislumbra una hoja de ruta, la de Cal, que podría resumirse en dos objetivos: poner en valor los orígenes normalizando la relación con la Orden Tercera y atraer a gente joven, ya no solo del barrio, sino de todo Ferrol.

Asegura que no hay novedades, pero parece que la agenda se empeña en desdecirle...

Al estar el Cristo de la Buena Muerte en San Julián celebraremos el traslado este sábado 28. Tendremos misa a las once y al terminar, sobre las 12.00, saldremos por Sánchez Barcáiztegui hasta Real y nos recogemos en la capilla de la Orden Tercera, que va a estar abierta todo el día. Por la tarde [19.00 horas], será el juramento de nuevos cofrades, la imposición de medallas a los que llevan 25 años y le vamos a conceder el título de hermano mayor honorario a José Evia.

¿Cuántas altas tienen este año?

Treinta y cinco. Rondamos los 230 en total, pero hay muchos que son muy mayores. El tercio de la Soledad, por ejemplo, tiene una media de 70 años. Creo que es un problema que tenemos todas las cofradías porque, normalmente, los que entran de pequeños a los 17 quieren portar y hasta los 35 o 40, que se cansan, no vuelven a fila. Es raro que de repente venga un adulto y te diga que quiere ser cofrade.

Empiezan con el ‘Ecce Homo’...

Sí, y vamos a tener una sorpresa en la salida. No puedo adelantar nada, pero antes de empezar la procesión habrá algo sencillito.

¿No sorprenderán también el Martes Santo y el Cristo saldrá en parihuela?

En parihuela nunca, esa imagen tiene que salir en un trono, pero habría que tener una estructura en condiciones. El madero mide casi cuatro metros, tendríamos que poder elevarlo y bajarlo, y tenemos que estudiarlo mucho. El problema es que nosotros hacemos todo en la calle. Otras hermandades tienen un sitio para montar las imágenes.

Y sus tronos están en Canido...

Sí, la logística es muy complicada. Tenemos que bajarlos en grúa, llamar a la Policía... Y, por ejemplo, el Viernes Santo, para montar el palio de la Soledad, mirar si en dos horas o tres antes de la procesión no va a llover porque queda fuera.

Ahora, al menos, se han librado de los carritos eléctricos...

Sí, sólo quedaba el de la Magdalena y hemos hecho una virguería. Una estructura como de un coche, con amortiguación, freno de mano, volante... Pero sin motor. Va una persona conduciendo, que tiene una cámara que le permite ver la calle, y pueden ir hasta ocho más empujando dentro. El anterior era de los años sesenta y era un peligro; de hecho, nadie quería conducirlo porque, además de que irse para atrás, no tenías visión. Por eso tuve que quitarle provisionalmente el escudo, para que vieran, aunque después las críticas decían que lo desmontaba...

El Cristo de los Navegantes recupera también su itinerario por Espartero, ¿no?

Sí, y además se van a abrir las puertas de San Francisco y el párroco va a guiar una oración. Debería ser normal abrir las iglesias al paso de las procesiones, como lo ideal sería que todas las imágenes pasasen por San Julián.

Como el Resucitado, que sale y se recoge en la concatedral...

Lo propuse porque no me parecía muy correcto que la procesión se cortase a la mitad. Tendrá además a la rondalla Añoranzas en la retirada cantando en el atrio.

¿Y algún cambio en la Soledad?

Queremos recuperar el besamanos antes de la procesión, sobre las siete, y estamos invitando a que la gente vaya detrás de la Virgen, tanto terciarios como cofrades que ya no salen por edad. Sin ninguna vestimenta protocolaria de mantilla y cosas de estas. Venir, sencillamente, y si quieren llevar una vela, que la lleven.

No son pocas las novedades...

Llevábamos años estancados. En los cargos no se puede estar tanto tiempo. Yo, si puedo estar cinco años no estoy los diez. Cuando llevas 30 no se tiene la misma ilusión que cuando empiezas.

Está ilusionado entonces...

Llevo desde los 14 años ilusionado porque creo en lo que hago. Puedo hacerlo mejor o peor, pero tengo una idea e intento que salga adelante con los poquitos recursos que tenemos en esta cofradía.

¿Qué dos momentos recomienda no perderse?

La retirada de la Soledad en la capilla y el Resucitado. La Pasión de Cristo no tendría sentido para un cristiano sin la Resurrección, y a esta procesión no le damos el valor que debería tener.