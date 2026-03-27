Carlos Blanco, Andrés Suárez y Rufus Wainwright actuarán en Ferrol este cuatrimestre

Carlos Blanco, con Touriñán en 2021 Jorge Meis

Música, teatro, humor y danza vuelven a convivir en el programa municipal preparado por la Concejalía de Cultura para el próximo cuatrimestre en sus principales espacios (Jofre, Auditorio y Torrente Ballester), pero también en el centro cívico de Caranza y en los cines Duplex, que hacen su contribución con los Domingos a Escena y las sesiones Petís para los más pequeños de la casa.

El cartel se reanuda tras la Semana Santa –10 de abril– con una propuesta que lleva el sello de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, con el homenaje del Dúo Scaramouche –Javier Ares y Jorge Briones– a Marcial del Adalid en el bicentenario de su nacimiento–. El sábado 11 es el turno de Sarabela Teatro, que representa ‘O dragón de ouro’, del alemán Roland Schimmelpfenning. Ambas citas se celebrarán en el Jofre, al igual que una nueva entrega de la Filarmónica, con un programa del Ensemble Favola d’Argo, y las otras dos propuestas de ese fin de semana: ‘Mejor no decirlo’, una comedia protagonizada por Imanol Arias y María Barranco –día 18– y el monólogo de Carlos Blanco ‘A penúltima’, el 19.

Abril concluye con el concierto de Luisa Sobral –25– y otra iniciativa de la Filarmónica Ferrolana, en este caso con la Orquesta Sinfónica de Galicia –dirigida por Víctor Pablo Pérez y con Rafael Blechacz al piano– interpretando temas de Beethoven en el Auditorio.

Mayo

La Filarmónica Ferrolana también da el pistoletazo de mayo, el día 7, con los ‘Cadernos de Loira’ de Miguel Matamoro, al que seguirá, el fin de semana siguiente, la danza de ‘Transeúnte’ –día 15–; el concierto de Amancio Prada para conmemorar el medio siglo del lanzamiento de ‘Rosalía de Castro’ –16– y la actuación de los ferrolanos Lenda Ártabra, en el Torrente Ballester –día 17–.

La Real Filharmonía de Galicia también aportará su granito de arena a la oferta cultural del cuatrimestre con el estreno absoluto del programa de Nuria Núñez Hierro ‘Universos paralelos’ que dirigirá Zoe Zeniodie en el Auditorio el 22 de mayo. La música también será la protagonista con una de las grandes bandas españolas de las últimas décadas, La Habitación Roja, que actúa al día siguiente en el Jofre, y ya el 29, en esta ocasión en el Auditorio, con un profeta en su tierra, Andrés Suárez, que va a presentar su último disco, ‘Lúa’. Mayo finaliza con una adaptación de una de las grandes obras de Agatha Christie, ‘Asesinato en el Orient Express’, una pieza teatral protagonizada, entre otros, por Juanjo Artero.

Para finalizar, otras cinco citas repartidas entre junio y julio. Comienza el día 4 con el concierto de clausura de la temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana con una nueva aparición de la Sinfónica de Galicia, bajo la batuta de Dima Slobodeniouk, con un programa de composiciones de Debussy, Manuel de Falla o Maurice Ravel. Al día siguiente, la fuerza y el talento de Les Greene –el Little Richard en la película ‘Elvis’– y la banda The Pickin’ Boppers llegarán al Jofre, donde, al día siguiente, desembarca la magia de Mago Invisible y ‘Reconversión’, de Ibuprofeno Teatro, el 13. El colofón al programa lo va a poner una de las grandes voces solistas y compositores del momento, el norteamericano Rufus Wainwright el 4 de julio en el Auditorio.