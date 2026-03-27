Captando a los que podría ser los futuros nuevos residentes del Área Sanitaria de Ferrol

Un momento de la sesión, que se desarrolló en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide Jorge Meis

El Área Sanitaria de Ferrol abría este viernes sus puertas a futuros profesionales de la Sanidad invitándoles a que se formen como residentes en el CHUF.

Tutores y posibles compañeros organizaron una mesa coloquio con quienes ya optaron por esta Área, para darles a conocer todo lo relacionado con la docencia en el salón de actos del Marcide.

Presentaron un programa de docencia muy personalizado en el que se cuida la formación de cada residente, un punto fuerte de la docencia del Área. En el transcurso del acto, con un salón casi lleno, se abrió un turno de preguntas para cada especialidad. Cabe destacar que se puede optar este año a un total de 54 plazas de residentes.

El salón de actos se llenó de posibles candidatos a nuevos residentes Jorge Meis

En el acto estuvieron presentes la gerente, Fernanda López Crecente; el director de Atención Hospitalaria, Jose Muñoz Iglesias; el jefe de estudios del CHUF, Ramón López de los Reyes; la jefa de estudios de la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria, Tamara López Cela; y la presidenta de la subcomisión de docencia de especialidades de Enfermería, Marisa Fraga Sampedro. Todos felicitaron a los presentes por llegar hasta la fase en la que habrán de elegir cuál será el lugar en el que hagan la residencia. La gerente destacó la “gran capacidade da ASF, moi comprometida coa docencia e a formación continuada, uno dos nosos valores, polos que destaca en Galicia”, dijo.

Tras las intervenciones del personal sanitario, residentes de diferentes campos –Raquel, Isabel, Sergio, Antía, Ainhoa y Eva–, hablaron de las claves para escoger Ferrol para formarse, y estuvieron disponibles pare responder dudas, destacando cuestiones como que “aquí te conocen por tu nombre, y tienes una variedad de centros de salud para formarte, de diversos ámbitos, rural y urbano”.