Un total de 26 personas de Ferrolterra recibieron un trasplante el pasado año

Cuatro personas de esta Área Sanitaria donaron sus órganos en 2025 AEIG

Este miércoles se conmemoró el Día Nacional del Trasplante, que se celebra cada último miércoles del mes de marzo. Galicia sigue siendo muy solidaria en número de donaciones y el pasado año se volvieron a batir los registros del ejercicio anterior.

En total se realizaron 429 trasplantes y se registraron 143 entregas de órganos, tal y como se subrayó desde la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue.

Del total de trasplantes de 2025, 229 fueron de riñón, de los cuales 22 procedían de personas vivas; 51 de pulmón; 26 de corazón; 10 de hígado y siete de páncreas.

En el caso concreto de Ferrol, un total de 26 residentes del Área Sanitaria recibieron un trasplante durante el ejercicio pasado. (10 de hígado; ocho de riñón, seis de pulmón y dos de corazón).

En la actualidad se contabilizan en Ferrolterra 10.209 tarjetas de donante y en 2025 donaron sus órganos cuatro personas

Por otra parte, según se informa desde la agencia autonómica (ADOS) en esta circunscripción sanitaria donaron sus órganos cuatro ciudadanos. Asimismo, en el CHUF existen en la actualidad 10.209 personas que han solicitado la tarjeta de donante de órganos.