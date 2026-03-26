Un nuevo formato musical une concierto y entrevista divulgativa en el teatro Jofre

El primer concierto divulgativo corrió a cargo de Ferrabosco, un "consort" de violas da gamba y soprano especializado en música del Barroco y Renacimiento Daniel Alexandre

En el teatro Jofre se estrenó este mismo jueves un formato que se repetirá el próximo mes de abril, en este caso a cargo del “consort” de violas da gamba Ferrabosco, una agrupación especializada en la divulgación de la música barroca y renacentista, que al mismo tiempo inauguraba la programación adicional que propone la Sociedad Filarmónica Ferrolana para esta primavera. Sobre el escenario, entre José Álvarez y el cuarteto se ocuparon de ofrecer al público una versión sintetizada y mucho más directa e interactiva con el público de lo que ya venía realizando en los ‘Encontros Filarmónicos’, entrevistas en vídeo con algunos de los artistas que la asociación va trayendo a la ciudad.

La particularidad de este tipo de conciertos reside en la entrevista previa que realizó el responsable de comunicación de la Filarmónica a los músicos, que fueron ilustrando los contenidos con sus instrumentos con un claro fin didáctico, así como en las intervenciones que realizó por su cuenta la formación, que desde 2018 da a conocer la música para su tipo de “consort”.

Así, la primera parte pasó por poner al público en contexto de lo que se disponía a escuchar: a partir del siglo XVI “se empezó a poner de moda el tener colecciones de distintos instrumentos” entre las familias de más alto poder adquisitivo, a menudo reuniendo diferentes tipologías o tamaños de uno mismo, a las que se denominó “consorts” y, por consiguiente, el término también se acabó refiriendo a las agrupaciones de músicos que, siguiendo el caso de Ferrabosco, se caracterizan por tocar cuatro clases de violas da gamba.

“Con la ayuda de la imprenta se popularizó mucho” esta práctica en los hogares, explica José Álvarez, como forma de entretenimiento, además de ser la manera más habitual de escuchar música fuera de las grandes ceremonias, al no existir ningún tipo de método para registrarla y reproducirla. Asimismo, en los conciertos de Ferrabosco no solo suenan instrumentos de época, sino que también cuentan con una soprano que demostró lo que el integrante de la Sociedad Filarmónica comparó con “los orígenes del pop”, en el sentido de una persona que canta y se acompaña a sí misma, o son otros los que lo hacen, tocando.

Concretando en el caso de la viola da gamba, esta “se fue perfeccionando de tal manera que suena con un timbre bastante parecido al de la voz humana, entonces, un montón de violas juntas suenan como si fueran un coro, de alguna manera”, destaca, tratando de expresar que, al unir este sonido al del canto, se popularizó enormemente, sobre todo, en el ámbito anglosajón.

En relación con esto y con el hecho de que desde la Filarmónica Ferrolana aprovechen el concierto para recordar al compositor inglés John Dowland (1563-1626) por su centenario, José Álvarez resaltó la singularidad del mini ciclo divulgativo que proponen. A través de esta cita y la siguiente, se da a conocer un repertorio, que en el caso de ayer fue “desde los tiempos de Shakespeare al mundo de Bach”, una música antigua que requiere un gran trabajo de especialización, y que dista enormemente de la interpretación que puedan hacer cantantes líricos u otros como Sting, que tiene numerosas versiones y “está fascinado” con el homenajeado.

Agenda “extra”

La siguiente cita del programa adicional de primavera que propone la Sociedad Filarmónica Ferrolana, íntegramente en el teatro Jofre, salvo la última, que corresponde a una conferencia, será de entrada gratuita, al contar con la financiación de la Diputación. El 10 de abril, los catedráticos del conservatorio de A Coruña Javier Ares y Jorge Briones ofrecerán un concierto de piano a cuatro manos, con motivo del bicentenario de Marcial del Adalid. Según José Álvarez, se trata de “uno de los músicos españoles más importantes del siglo XIX y no lo conocemos bien ni siquiera los gallegos”, una figura que “habría que reivindicar”.

Este compositor, que desde la Filarmónica Ferrolana apodaron el “Chopin gallego” por su música puramente romántica “que entra sola”, se fue a París con el objetivo de formarse con el popular pianista polaco, un plan que no llegó a cumplir aunque sí “estudió con Moscheles, que era amigo y alumno de Beethoven”, una relación que le llevó a conocer a otros grandes de la historia como Mendelssohn o Liszt.

El 18 de abril tendrá lugar el segundo concierto divulgativo del mini ciclo barroco, con entrevista previa de José Álvarez, “O Crux Ave, Spes Unica”, a cargo del ensemble Favola d’Argo, integrado por los hermanos italobrasileños Marco y Rosana Orsini, junto al violagambista gallego Pablo Ruibal. En este encuentro, el público se acercará a la música italiana del siglo XVII para soprano, clave y viola da gamba, conociendo, por ejemplo, estos dos instrumentos, que a pesar de que puedan parecerse al piano y al violonchelo, respectivamente, ambos pertenecen a la familia del laúd.

Para terminar la agenda, Álvaro Torrente, hijo del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, impartirá la conferencia ‘¿Cómo suenan las emociones?’, el 12 de julio en la capilla del centro cultural “que lleva el nombre de su padre, con el que los ferrolanos le hacemos homenaje”, expresa José Álvarez. Con este programa, la Filarmónica salda una cuenta que consideraban pendiente con la divulgación, que ya se inició en otras citas como la que protagonizó Ramón Gener (Radio Clásica) o en los Encontros Filarmónicos.