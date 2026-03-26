Seis empresas optan a mejorar la accesibilidad en la calle Pérez Parallé de Canido, en Ferrol

Alcorques en Pérez Parallé Emilio Cortizas

Seis empresas se postulan para asumir las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Pérez Parallé entre Muíño do Vento e Ínsua. El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, dio a conocer el dato tras la celebración de la mesa en la que se confirmó el interés de esta media docena de firmas. La seleccionada tendrá un plazo de ocho meses para entregar los trabajos.

El proyecto tiene un presupuesto que ronda los 291.000 euros y tratará de corregir el deterioro existente en los espacios peatonales de ese tramo, así como en la calzada, que presenta múltiples baches y desperfectos, como a lo largo de los últimos tiempos ha denunciado el tejido asociativo del barrio.

Este objetivo se materializará, en primer lugar, con la ampliación de los espacios de las aceras, que alcanzarán un total de 960 metros cuadrados, ocupando el espacio que en la actualidad está reservado al aparcamiento en línea. Además, se repavimentará la vía –más de 2.000 metros cuadrados en total– y se ampliarán las zonas verdes a algo más de 430 metros cuadrados.

Estos nuevos espacios son la consecuencia de sustituir los alcorques actuales, en mal estado y que, a su vez, han generado desperfectos por el levantamiento de las raíces. Así, se sustituirán por otros sistemas que, preservando la totalidad de los árboles de la zona, que se encuentran en buen estado, evitarán que se estropeen las aceras y contarán con sus correspondiente instalación de riego.

Señales y marquesina

La empresa que resulte adjudicataria de este contrato tendrá que realizar otra serie de actuaciones. Una de ellas afecta a la iluminación, que se cambiará en su totalidad por otra más eficiente, de menor consumo y más adaptada al espacio.

Por último, se instalará una nueva marquesina de autobús, en el lugar en el que está actualmente, y se sustituirán algunas señales de tráfico que están en mal estado.