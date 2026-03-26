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Sanidade 

Nuevo personal para la Oficina de Voluntariado del Concello de Ferrol

La concejala de Política Social inauguró el curso formativo previo a la incorporación al servicio, integrado por 65 personas

Redacción
26/03/2026 17:27
concelleira de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, inaugura o curso básico de formación de voluntariado
La concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, inauguró el curso básico de formación de voluntariado
Jorge Meis
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La concejala de Política Social en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez Beceiro, inauguró ayer el nuevo curso de formación básica de voluntariado, en el que toman parte las 15 personas que solicitaron integrarse a la Oficina Municipal de Voluntariado

Durante el acto, la edila agradeció a los nuevos integrantes “este xesto tan solidario como é o de doar e compartir o seu tempo libre coas persoas que o precisan”.

Desde el Ayuntamiento se explica que, a través de este curso, que se impartió en una sola jornada, los futuros voluntarios acostumbran a recibir formación en la que se tratan aspectos como el concepto de voluntariado, sus motivaciones y actitudes, la legislación, la ética y la confidencialidad, así como el voluntariado en cooperación al desarrollo.

La responsable del área social en el Concello ferrolano también aprovechó el acto para ensalzar el trabajo que realizan a diario estas personas a través de la oportuna oficina relativo a la sensibilización y captación de personas que quieran pertenecer a ese grupo que presta ayuda de forma desinteresada.

Rosa Martínez recordó que “Ferrol é unha cidade solidaria e a súa veciñanza demóstrao día a día neste departamento municipal e prestando axuda a quen máis o precisa”.

La resposable de Política Social recordó asimismo, que en la actualidad el servicio está formado por 65 voluntarias y voluntarios y se encuentra en el Edificio Social, donde ayer se desarrolló este curso formativo dirigido a los nuevos integrantes del espacio

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